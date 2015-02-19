«Хочу петь как Высоцкий!» Возрождение современной бардовской песни

«Хочу петь как Высоцкий!» С такими словами открывает дверь каждый, кто приходит в клуб гитарной песни «Гармония». Людмила Пашковская - несменный руководитель - принимает всех. И даже обучает азам игры на гитаре знаменитых кумиров: а их у современной молодёжи двое - Цой и Высоцкий.

Бардовская песня - сложная. Она сложная по образам. По философскому содержанию, смыслу жизни…

Сорок лет в музыке. И лишь последние 10 - посвящены развитию бардовской песни у нас, в столице. Привить детям хороший вкус к поэзии, сформировать позитивное мышление и философское мировоззрение - одна из главных задач преподавателя.

Широко популярная в 50-х и 60-х годах сегодня авторская песня переживает второе рождение. За последние три года только в Минске открылись десятки клубов любителей поющей поэзии. Ребятам есть на кого посмотреть, и себя показать. Каждый год проводятся многочисленные фестивали, объединяющие самую талантливую молодёжь Беларуси.

Свои крик, радость и боль от соприкосновения с действительностью пытаются донести до слушателя каждый автор.

Автор не любит слово «концерт». Их разговор - скорее доверительный разговор «по душам». Та форма общения, где аудитория неразделима от исполнителя.