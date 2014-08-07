Белорусская певица Искуи Абалян: Моя 15-летняя дочь поёт! Преимущественно, когда меня нет дома!

В гостях программы «УТРО» на СТВ - исполнительница популярных песен, ведущая музыкальных программ и концертов, певица с необычайно красивым голосом, хорошая мама и просто красавица - Искуи Абалян.

Ты сейчас работаешь над новым альбомом. Как продвигаются дела? Много ли песен уже написано? Что уже сделано?

Искуи Абалян, певица:

После выхода альбома «Золото» уже написан ряд песен, которые еще нигде не опубликованы и конечно же, они лягут в основу нового альбома. Настал какой-то новый период в моей жизни и мне так хочется каких-то новых обновлений, новых тем в творчестве, мне хочется какого-то глобального апгрейда (модернизация, обновление (прим.ред.)того, что меня окружает. Поэтому сейчас пишутся песни, сейчас подбирается какой-то репертуар. У каждого артиста наступает момент, когда хочется какой-то «новой крови» в творчестве - хорошей, чтобы было такое лёгкое дуновение, вдохновение… Честно говоря, я еще до конца не понимаю, в чём это будет выражаться. Но, когда я понимаю, в какую сторону меня несёт ветер, мне настолько хочется как можно больше позитива: в песнях, в окружении. Мне его всегда хотелось, но тут нужно очень грамотно сочетать всё. Уже не 20 лет! Нужно умело сочетать определенный опыт в работе, возраст, и в то же время оставаться лёгким, несущим свет в массы через творчество, песни. Именно над этим и будем работать!

Музыкальное составляющее: это что-то такое модное, современное?

Искуи Абалян, певица:

Я человек достаточно творческий и те люди, которые были у меня на концертах, смогли убедиться в том, что я не одинаковая. Это даже не хвастовство. Просто, если слушать каждый концерт, то каждый из них проходит на одном дыхании и зрители подчеркивают это. Почему? У меня нет такого репертуара, который звучит, как одна песня. Есть, конечно, понимание «альбом», когда ты садишься, уходишь в отпуск на три-четыре месяца, полгода, у кого как идет, и пишешь в одном направлении целый альбом. Когда ты слушаешь, ты понимаешь, что это скрепленные между собой ниточками произведения… У меня же всегда все было по-другому. Мне даже самой интересно писать не концептуальные альбомы, а чтобы это было разное настроение, чтобы нравились разные песни, чтобы ты не уставал. Для меня это гораздо важнее, когда и зрители, покупая альбом, понимают, что они на концерте услышат не концептуальность какую-то, а настоящую жизнь. Со всеми оттенками эмоций. Где-то взрослые эмоции, где можно подумать, поразмышлять, где-то можно просто пустить какую-то слезу, примеряя историю песни к своей жизни. Всегда в любой артистической жизни основной целью является любовь в разных проявлениях. Тема в творчестве - всегда любовь. Она даже и в живописи всегда видна.

Апгрейд коснётся каким-то образом стиля и образа? Может, мы тебя скоро увидим, например, блондинкой?

Искуи Абалян, певица:

У меня когда-то была мечта постричься очень коротко. Ещё короче, чем сейчас. И быть пепельной блондинкой. Именно пепельной, потому что ничего другого мне абсолютно не подходит. Когда мне однажды захотелось, чтобы пряди какие-то были, я поняла, что к тому моменту, когда я стану пепельной блондинкой, у меня все волосы выпадут, пока я их окончательно не выбелю. Поэтому я решила: Бог наградил меня натуральным, приятным, прекрасным чёрным цветом - буду уже нести этот цвет до конца…

Всегда интересует личная жизнь артиста. Что происходит в личной жизни известного человека, если мы можем это узнать?

Искуи Абалян, певица:

Начинается новый период и мне он очень нравится. Он несёт в себе хорошие изменения. Есть такое выражение, которого я всегда придерживаюсь:

«Счастье любит тишину!»...

Ну, про 15-летие дочери мы можем сказать?

Искуи Абалян, певица:

Конечно. 15 лет моей дочери. Она выросла изумительным человеком. Очень добрая девочка. А в сегодняшнем дне она стала помощницей. До определенного момента, когда ее растила, переживала, и где-то чрезмерно её перестраховывала. И она как-то мне сказала: «Мам, ну мне же не пять лет! Ну что ты колотишься без конца?». И тут я поняла: «Так, 15 лет, нужно ее уже как-то по-другому воспитывать, готовить к взрослой жизни». Над этим надо работать. И я хочу сказать, что она молодец. 15 лет пролетели просто незаметно, я ее безумно люблю.

Заходили ли с дочерью разговоры о будущей профессии, о будущем?

Искуи Абалян, певица:

Уже давно это обсуждаем. Она безумно любит петь. Я прихожу домой, вижу, что мой микрофон просто стоит. Я понимаю, что она поёт. Она поёт все время. Но она это делает преимущественно, когда меня нет дома. У нас музыкальные вкусы немного расходятся, но я очень уважаю ее вкусы. Я на нее никогда не давила. У нее хороший музыкальный вкус. Она любит джаз. Слушает современную американскую музыку. Она использует такие приёмы, которые для меня в каком-то смысле вовсе и недосягаемые. И это нормально! Наши дети должны быть лучше нас! Она очень смелая в своём выборе. Вспоминаю себя, когда я смотрю на своего ребёнка. Я сама была «бесшабашной», я верила в какую-то такую мечту, которая, может, и привела меня в сегодняшний день.