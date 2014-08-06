Анна Семенович кардинально сменила имидж. ФОТО

Новости России. Певица и телеведущая стала брюнеткой. На днях 34-летняя Анна Семенович опубликовала фотографию, на которой демонстрирует свой новый цвет волос.

Не исключено, что это всего лишь образ для нового клипа. Тем не менее, смена имиджа вызвала множество комментариев.

Анна Семенович, певица (в Instagram):

Всегда надо меняться и лучше меняться в хорошую сторону, при том не стоит в своих проблемах обвинять весь мир и окружающих людей, это слабость! Надо уметь признавать свои ошибки и знать свои комплексы в лицо и бороться с ними не за счет других людей, а за счет своего внутреннего потенциала и тогда жизнь преподнесет удивительный подарок – она станет лучше и светлее. И когда вы человеку хотите сказать или сделать гадость, помните о законе бумеранга, эта самая гадость обязательно вернется к вам!

Поклонники к разным образам Анны, похоже, уже привыкли. Семенович уже примеряла и белый, и рыжий цвета волос. Смотрите фото.

Несколько лет назад Анна стал героиней телевизионного конфуза.

Вернее, нелепая ситуация произошла с журналистом, который брал у нее интервью. Анна решила немного проехаться на коньках с молодым человеком во время беседы, но… Напомним, Семенович в прошлом занималась фигурным катанием. Удалось ли съемочной группе сделать хоть один удачный дубль? Смотрите это видео.