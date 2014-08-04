На 7-ом месяце беременности Кристина Агилера снялась обнаженной для модного журнала

Новости США. Через несколько недель 33-летняя певица Кристина Агилера во второй раз станет мамой.



На протяжении всей беременности Агилера продолжает выступать на концертах, участвовать в телевизионных проектах. Кроме того, девушка снимается в различных фотосессиях для модных журналов.

Интервью в V Magazine – одно из последних, сопровождено пикантными снимками. Для модного журнала певица снялась обнаженной.

Кристина Агилера:

Я горжусь своим телом на всех стадиях жизни, оставаясь бесстрашной перед неизвестностью, которую готовит нам будущее.

По признанию Агилеры, она находится в предвкушении появления на свет дочери. Отец ребенка – Мэтт Ратлер, жених певицы. Кристина и Мэтт начали встречаться в 2010 году, в феврале этого года объявили о своей помолвке.

У Кристины уже есть ребенок от первого брака.

Максу Лайрону 6 лет. Больше интересных фактов о певице вы узнаете из видео.