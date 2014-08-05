Композитор Слава Ракитин стал исполнять авторские песни

Слава Ракитин - известный аранжировщик, композитор, который написал очень много хороших песен. Но совсем недавно артист стал выступать с сольным проектом и исполнять свои авторские песни. О том, почему было принято такое решение, Вячеслав расскажет в программе «УТРО» на СТВ.

Слава, ты известный аранжировщик, композитор, очень много писал песен. Сейчас решил запеть. Почему пришло такое решение в голову?

Слава Ракитин, композитор, певец:

Я давно пробовал себя в разных жанрах, стилях. Но что-то вот было не то, совсем не то. Недавно я подписал контракт с хорошим человеком, с продюсером и вот сейчас, как говорят, нахожусь «в рабстве».

То есть встретился человек, который сказал: «Слава, но ведь ты и сам прекрасно поёшь! Столько у тебя (наверное, багаж где-то в чемодане) этих песен! Давай, пой!».

Слава Ракитин:

Он сказал, я от него это слышал много раз. Мы постоянно созванивались, обсуждали какие-то идеи. Планировали запустить какой-то проект, написать кому-то песню. А затем решили: зачем кого-то искать? Если... вот он!

А как уже существующие звёзды отнеслись к тому, что ты запел?

Слава Ракитин:

Очень даже хорошо.

А может быть это потому, что ты поешь в каком-то другом жанре?

Слава Ракитин:

Может быть и так, но своему творчеству я не выбирал определенного жанра. Хотя продюсер назвал моё творчество шансоном почему-то. А для меня это авторская песня - песня, в которой я могу выразить свои мысли, потому что, когда поп-исполнителям пишутся какие-то песни, я не могу использовать какие-то определенные слова, выражения… А в своих песнях я пишу всё, что хочется.

Назови три слова, которые ты чаще всего используешь в своих песнях? О чем они?

Cлава Ракитин:

Любовь, Родина… А вот третье и не могу подобрать! Их много. Любовь к Родине.

Твои песни ориентированы на то, чтобы можно было с гитарой вечерком, сидя во дворе, спеть их?

Слава Ракитин:

Можно и так. Я всегда с гитарой. На любом концерте - я везде с гитарой. Даже, если идет минусовая фонограмма, гитара у меня живая, и пою я только живьём. Это критерии продюсера. И я в принципе тоже настаиваю, чтобы всё было вживую.

Шансон. Почему продюсер решил обозначить именно так вид твоего творчества? Какие были поиски? Ты сам пытался пробовать в каком-то другом жанре, но понял, что это не твое?

Слава Ракитин:

Очень много было поисков. И реп читал. И когда-то давным-давно, в 2004 году, был проект «Smile». Но со временем, когда взрослеешь, понимаешь, что хочется чего-то посерьезнее… Затронуть какие-то другие струны души. Ну не всю же жизнь петь про травку, про солнышко, «я тебя любила, а ты меня бросил»…

Сольный проект Слава Ракитин родился относительно недавно, весной? Каковы успехи на данном этапе?

Слава Ракитин:

В данный момент мы с Ларисой Грибалёвой, известной исполнительницей едим в совместный тур по городам Беларуси и России. Называется он «Серия душевных концертов». Моя музыка ориентирована на обычного слушателя. Мне комфортнее не ездить на какие-то съёмки, не ходить на пафосные вечеринки, а приехать в городок, где люди, которые отработали в деревне на поле, на земле и пришли на концерт… Хочется именно таким людям дарить песни и радость!

А как программа выстроена? Лариса - первое отделение, Вы - второе?

Слава Ракитин:

Смотрим по людям. К сожалению, у нас пока что не написано пару дуэтных песен, но они вот-вот появятся. Мы смотрим сколько народа пришло в зал: какие люди, какого возраста.

А первый концерт помнишь? Восприятие зрителей?

Слава Ракитин:

Первый концерт был в городе Новолукомль. Очень клёвое ощущение было. После этого захотелось сразу ещё десять альбомов написать, чтобы ездить, ездить и ездить…

Душевные песни можно петь и в кругу друзей. А ты поешь их на сцене. Чего тебе не хватает: внимания девушек, либо возможность выплеснуть какую-то эмоцию и почувствовать как же зритель ответит?

Слава Ракитин:

Мне просто нравится приносить радость людям. А если я ничего другого не умею?

Чтобы приносило радость… Вот Инне Афанасьевой принёс песню, Ираклию Пирцхалаве, Наталье Подольской… Ты приносишь от этого удовлетворение?

Слава Ракитин:

Нет. Другому человеку, другому исполнителю я не могу написать свои мысли, переживания в том виде, в котором я хочу это сделать.