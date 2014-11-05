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Бейонсе отобрала у Мадонны звание самой высокооплачиваемой певицы

05 ноября 2014 11:36
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Новости США. 33-летняя Бейонсе стала самой высокооплачиваемой исполнительницей по версии журнала Forbes. За год она заработала 115 млн долларов.

Большую часть доходов составила прибыль от выступлений, а также от продаж нового альбома под названием «Бейонсе». Кроме того, певица принимала участие в рекламных кампаниях шведского производителя одежды H&M и американской корпорации PepsiCo.

Мечтаете научиться танцевать, как Леди Гага, Бейонсе, Рианна, и вдохновляетесь гуру поп-индустрии? Тогда вам стоит посмотреть видео.

В пятерку самых высокооплачиваемых женщин в мире музыки также вошли американские певицы Тейлор Свифт (2 место и $64 млн), Пинк (3 место и $52 млн), Рианна и Кэти Перри.

Американский журнал Forbes:
В первую пятерку рейтинга также вошли Рианна и Кэти Перри с доходом $48 млн и $40 млн соответственно. Следом в топ-10 самых высокооплачиваемых женщин в музыке идут Дженнифер Лопез ($37 млн), Майли Сайрус и Селин Дион (по $36 млн), Леди Гага ($33 млн) и Бритни Спирз ($20 млн). 

Напомним, в прошлом году на вершине рейтинга самых высокооплачиваемых исполнительниц была Мадонна с годовым доходом $125 млн. Подробнее читайте здесь.

# Музыка # Фотофакт # Звезды # Рианна # Бейонсе # Тейлор Свифт # Пинк # Кэти Перри

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