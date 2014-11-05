Белорусский тенор Павел Петров стал лауреатом III Международного конкурса вокалистов имени М.Магомаева

Солист Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, белорусский тенор Павел Петров стал лауреатом III Международного конкурса вокалистов имени Муслима Магомаева.

Расскажите про этот конкурс. Чем он отличается от остальных музыкальных состязаний?

Павел Петров, солист Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, лауреат III Международного конкурса имени М.Магомаева:

Он отличается тем, что ты исполняешь как арии, так и песни Муслима Магомаева. Муслим Магомаев пел и эстрадные песни, поэтому поют и эстрадные. Но я пел там не эстрадные песни, а неаполитанские песни. Они считаются итальянской эстрадой и ближе к оперному вокалу. Поэтому я был в выгодном положении.

Судя по всему, Вы успешно завершили этот конкурс, или же считаете, что надо было взять первое место?

Павел Петров, солист Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, лауреат III Международного конкурса имени М.Магомаева:

Естественно, я занял второе место, и понимаю, что нужно всегда очень много работать. Но получив второе место, я счастлив.

Конкурс имени Муслима Магомаева довольно молодой, другого поколения. Является ли Муслим Магомаев для Вас величиной, как и сам конкурс?

Павел Петров, солист Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, лауреат III Международного конкурса имени М.Магомаева:

Безусловно! Муслим Магомаев - не то, что бы величина, он для меня - эталон! Хоть он и баритон, а я тенор, но он учился в Италии, прекрасно освоил эту школу, и, думаю, у него можно многому научиться тенору, да и в принципе любому голосу. Из русских певцов, я считаю, что это самый выдающийся для меня человек.

Как беречь голос? Есть ли секрет, как можно сберечь свои голосовые связки?

Павел Петров, солист Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, лауреат III Международного конкурса имени М.Магомаева:

Многие едят имбирь. Очень хорошо для иммунитета. Но, если ты заболел, скажу словами своего педагога: «Больной - не пой!».

Что касается Большого театра, расскажите, в каких постановках Вы будете участвовать?

Павел Петров, солист Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, лауреат III Международного конкурса имени М.Магомаева:

13 ноября я буду петь «Травиату». Будет поставка оперы «Паяцы», где я буду исполнять партию Арлекин - Беппо. После Нового года у нас будет постановка, в которой я участвую - «Царская невеста».

Некоторые артисты любят мигрировать из одного жанра в другой. Не возникало ли у Вас желания принять участие в каком-то телевизионном проекте, на «Евровидении»?

Павел Петров, солист Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, лауреат III Международного конкурса имени М.Магомаева:

Я не думаю о «Евровидении»! Это совсем уже поп-конкурс. Есть очень много конкурсов на уровне «Евровидения» и у нас. Причем это не один, не два, а очень много. Например есть конкурс в Токио, который известен во всем мире. Там очень большие премиальные, очень серьёзные жюри.

Вы молодой артист. За плечами - много побед, планка высока. Нет ли «звёздной болезни»?

Павел Петров, солист Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, лауреат III Международного конкурса имени М.Магомаева:

Я очень открытый, я люблю пообщаться. И надеюсь, что никто из моих друзей и знакомых не скажет, что я заболел этой болезнью. И я не думаю, что заболею ей, потому что знаю и знал людей, которые были подвержены ей. И это страшно.