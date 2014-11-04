Евровидение-2015: Александр Рыбак собрал девичью группу для отборочного тура в Беларуси

Новости Беларуси. Еще в начале осени Александр Рыбак объявил о старте кастинга в девичью поп-группу.



Знаменитый норвежец с белорусскими корнями давно мечтал о том, чтобы подготовить белорусского представителя на «Евровидение». И его мечта сбылась: Рыбак и его команда объездили все областные центры Беларуси, и Александр вынес свой вердикт.

Пять девушек вошли в состав новой группы, которая поборется за право представить Беларусь на международном песенном конкурсе «Евровидение-2015».

Песню «My accent» исполнят минчанки Татьяна Стаховская и Анна Рай, Виктория Назарко из Гродно, гомельчанка Таисия Серикова и Марина Путникова из города Горки. Они споют о том, что не скроешь: о национальном акценте.



Александр Рыбак:

Я благодарю всех, кто пришел на кастинг моего проекта. Мы с командой услышали много интересных голосов. И если вы не победили, если вы не прошли, это не значит, что вы неталантливы. У меня есть своя концепция, и я выбрал девушек для своего номера.



Совсем скоро девушки приступят к репетициям.

Белорусские исполнители на европейской сцене пытаются петь на английском языке, но зачастую их выдает акцент. Александр Рыбак уверен, что этого не стоит бояться и даже пытаться скрыть.

Вместе с командой артист постарается сделать все возможное, чтобы белорусский акцент покорил Европу.



Александр Рыбак:

Я рад, что наконец-то реализую мою идею своего подарка для Беларуси. Это песня для конкурса «Евровидение». Но для начала – для Национального отбора. Идея появилась очень давно, несколько лет назад. В этом году в Витебске я сочинил мелодию, текст.

Это концепция для девушек, которые говорят и поют о том, что «я всегда тебя буду любить, мы будем вместе ездить по всему миру… Но! С исключением, что мой акцент навсегда останется!». Все славянские люди пробуют петь с акцентом, быть «американцами», «европейцами», но у нас это не получается! Белорусам нужно показать свою культуру. Я, например, хочу показать наш фольклор. У меня есть элементы фольклора.