Серебряный призёр телепроекта «Поющие города-2» Юлия Фомкина поддержала участников Минской области третьего сезона

Как изменилась твоя жизнь после «Поющих городов»? Продолжаешь ли ты петь?

Юлия Фомкина, серебряный призёр проекта «Поющие города-2»:

«Поющие города» сыграли для меня огромную роль. В первую очередь, это огромный опыт, потому что я первый раз участвовала в таком грандиозном шоу как «Поющие города». Очень важным стало для меня в моей жизни то, что я познакомилась со своим куратором - Инной Афанасьевой.

Как сейчас развивается твоя творческая жизнь?

Юлия Фомкина, серебряный призёр проекта «Поющие города-2»:

Сейчас я поступила в музыкальный колледж. Ему я уделяю большое время. Все свое внимание - на учебе. Естественно, я участвую в различных конкурсах и выступаю на различных концертах. Пою! Продолжаю петь.

Некоторые участники идут по второму кругу? Нет ли желания поучаствовать в «Поющих городах» во второй раз? Дима Билан, например, штурмовал «Евровидение» во второй раз - и очень удачно.

Юлия Фомкина, серебряный призёр проекта «Поющие города-2»:

Этот год был для меня очень насыщенным. Я участвовала в различных концертах, а также для меня было огромным желанием поступить в музыкальный колледж. Все внимание я уделяла именно на подготовку к поступлению. Поэтому я решила отложить участие во второй раз.

Ты награждена специальным призом Национальной музыкальной премии «Новые имена». Какие чувства ты испытывала?

Юлия Фомкина, серебряный призёр проекта «Поющие города-2»:

Я была в шоке. Мне позвонили, и я очень обрадовалась, потому что для меня это очень важно: то, что мои труды оценили. Я очень этому благодарна!

У тебя сейчас куча репетиций, выступления, учеба… Хватает ли времени на что-то другое? На личную жизнь?

Юлия Фомкина, серебряный призёр проекта «Поющие города-2»:

Очень трудно все это совмещать. Но я стараюсь, и вроде пока что все получается!

Сегодня стартует Минская область. Что ты можешь им пожелать?

Юлия Фомкина, серебряный призёр проекта «Поющие города-2»:

Верить в себя! Ни в коем случае не опускать руки. Даже если есть люди, которые тебя намного старше и опытнее, все равно нужно стараться двигаться вперед и учиться, учиться, учиться…

Ты можешь сказать, что ты уверена в себе на сегодняшний день?

Юлия Фомкина, серебряный призёр проекта «Поющие города-2»:

Не во всех ситуациях. Но когда я выхожу на сцену, я чувствую себя уверенно. Конечно, есть волнение, но, думаю, его ощущает каждый артист.