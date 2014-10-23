Композитор Эдуард Ханок рассказал о проекте «Поющие города-3» и о предстоящем концерте «наоборот»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» - Эдуард Семёнович Ханок — белорусский музыкант и композитор. Заслуженный деятель культуры. Народный артист Беларуси.

Сегодня состоится запись финала проекта «Поющие города-3» . Какие впечатления от проекта?

Эдуард Ханок, Народный артист Беларуси, композитор:

Впечатления очень хорошие. И когда меня спрашивают: «Нужны ли такие конкурсы?», я считаю, что нужны еще в несколько раз больше, потому что артист и тот, кто хочет быть артистом, должен быть без конца в движении. Он без конца должен завоевывать-проигрывать, завоевывать-проигрывать… Слезы, все что угодно. Но из этого всегда что-то получается. Мне бы хотелось сразу обратиться к финалистам: как бы вы не выступили, не обращайте внимание - победил или нет. Есть исторический пример: Алле Борисовне когда-то еле-еле «выжали» третье место на Всесоюзном конкурсе, а первое занял Валерий Чемоданов. Я сам лично был на этом конкурсе. И где этот Чемоданов? Ни его, ни чемодана! (смеется)

Раз Вы заговорили о конкурсах, вспомнили конкурс, где Алла Пугачева когда-то участвовала… Если провести такой сравнительный анализ: как тогда выбирали, по каким критериям, и как сейчас - что важно? Картинка? Внешность? Харизма?Голос? Какие еще качества, важные для артиста, Вы можете добавить?

Эдуард Ханок, Народный артист Беларуси, композитор:

Трудно что-то добавить… Потому что когда говорят о том, что тогда легче или сложнее было, тут никогда не легче, тут все натурально. Добавляется больше спецэффектов: фейерверки всякие, свет - это только антураж. К нему очень быстро не привыкаешь. Да о чем говорить! Голос, харизма! Бывает человек внутри классный, но фальшиво все время поет, и не знаешь, как к нему относиться… Хотя сначала все ровно, четко, и даже красиво. Нюансы остались все те же. И все разные.

У нас есть информация про концерт «наоборот».

Эдуард Ханок, Народный артист Беларуси, композитор:

Что такое концерт «наоборот»? В следующем году у меня будет круглая дата, поэтому я готовлюсь на всякий случай к этому мероприятию. И я хочу сделать в следующем году юбилейный концерт «Наоборот», то есть не мои песни, а люди придут послушать, что мне нравится, какие мои самые любимые песни: Пахмутовой, Френкеля, Лученка и т.д. Поэтому 26 октября проводим репетиционный концерт. Он еще будет без телевидения. Просто концерт. Я очень много сижу как жюри в различных конкурсах. И я ищу очень интересные номера моих любимых песен, которые, к счастью, появляются.

Вы музыкальным творчеством практически не интересуетесь. Но тем не менее Вас интересуют другие сферы деятельности. Расскажите, чем Вы сейчас занимаетесь?

Эдуард Ханок, Народный артист Беларуси, композитор:

Я занимаюсь тем, что действительно мое. Наукой. То, чем я сейчас занимаюсь, помог найти мне решение одной из самых важных человеческих проблем сейчас - онкология. Медики утверждают, что это проблема не медицинская, это проблема психологического характера. Творческий рентген открывает такие возможности! А онкология относится к творческому рентгену.

Обидно бывает, когда ничего не ощущаешь. Получили звезду, и ничего, абсолютно. Когда нацелен на великое будущее, эти звезды ничего не дают! С тем же званием. Вот я его получил, и все, все его вскоре забудут. А вот когда вы откроете миру творческий рентген, народ вас никогда не забудет.

Что касается музыкальной направленности, то теперь я пишу песни только заказные. Которые ни для кого не конкурируют.