Я хочу стать олимпийским чемпионом: какая она, современная белорусская школа

Новости Беларуси. Как говорится, цивилизованный человек портит себе зрение телевизором, а культурный – хорошей книгой. Плохая, впрочем, тоже хорошее средство – от бессонницы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Если отбросить иронию, то после хлеба самое важное для человека – школа. Это время формирования полноценной личности, потом уже сложно что-то изменить. У учителя ответственная задача – взрастить в ребенке стремление узнавать, думать, понимать, создавать новое. Что же сегодня представляет из себя школа? Дети:

Я знаю, что там будет весело, в детском саду. Детский сад – это хорошо, но главное, чтобы там вкусно кормили. Я очень рада, что пойду в новый детский сад. Мне мама купила новое красивое платье. С порога ясно, какое малышам выпало счастье – с 1 сентября ходить в этот новый детский сад. Кажется, именно так должна выглядеть страна детства. В каждой группе – все самое необходимое, от ярких игрушек до умных книжек. Здесь же для детишек здоровая пища на пару, есть и собственная прачечная, бассейн и даже тренажерка.

Максим Нестерук, воспитанник ясли-сада № 46 Минска:

Я хочу стать олимпийским чемпионом, и поэтому буду здесь тренироваться каждый день. А пока Максим упорно жмет штангу, Матвей вовсю готовится к школьной линейке. Матвей Закревский, ученик средней школы № 187 Минска:

Надеваю я с утра белую рубашку.

Значит, в школу мне пора –

Стал я первоклашкой! В многодетной семье Закревских в первый раз в первый класс идет первенец Матвей. В накрахмаленной форме, с решительным настроением и букетом наперевес он охотно перешагивает школьный порог.

Матвей Закревский:

Чтобы учиться и стать умным, чтобы были очень хорошие дети и делали все, как взрослые и зарабатывали деньги. А для учебы и высоких оценок здесь все условия: новые учебники, классы после ремонта, в кабинетах – интерактивные доски и проекторы. Совершенно новую школу (одну из лучших по оснащению в стране) в качестве подарка получили и юные жители Кричева. Три учебных корпуса, два спортзала, бассейн. Первых учеников приняла и школа-новостройка в минском микрорайоне Домбровка. Столовая, большой актовый зал, бассейн, спортивный и тренажерный залы – все это для более чем 1000 учеников. Всего по стране в этом году за парты сели 110 тысяч школьных новобранцев. В этот день первоклассный дебют и у Ромы. За руку держит и поддерживает одноклассница Валерия, с которой уже успели подружиться. Слегка на нервах и родители.

Юлия Бешанова, мама первоклассника:

Я очень переживаю: как он вольется в коллектив? Новые дети, как сложатся отношения с педагогами. И я понимаю, что это очень ответственно, ведь наша жизнь кардинально меняется. Теперь уже наше расписание будет зависеть не только от наших дел и событий, а в первую очередь от расписания уроков, от расписания каникул. Ну и, конечно, я понимаю, что только от нас как от родителей будет зависеть, насколько наш ребенок будет успешным. Но Рома уверяет, что не волнуется, а думает. О чем? Кем уже хочет стать.

Роман Бешанов, ученик средней школы № 10 Минска:

Кинологом, пограничником ил военным. Может, и Рома в итоге решится на карьеру военного, как эти вчерашние школьники, что уже чеканят шаг на плацу. Юным суворовцам – Степану и Никите – всего по 12. Теперь живут по военному уставу, носят погоны, а в случае нарушения почти армейского порядка готовы получать наряды вне очереди.

Степан Чеботарь и Никита Августинович, курсанты Минского суворовского военного училища:

Нет девчонок – в какой-то степени это и плюс. Потому что у меня в школе ко мне они приставали. Я помню самый первый день в пятом классе – это был ужас. А пока Степан и Никита постигают на практике азы суворовского устава, заложенного историей, Олег Геннадьевич хронику восстанавливает в теории. Первый день кандидат исторических наук в официальном статусе молодого специалиста. За плечами уже магистратура и аспирантура, а ему – на минуту! –всего лишь 27. Но и это не все: амбициям преподавателя многие бы позавидовали.

Олег Казак, преподаватель Минского городского педагогического колледжа:

Докторская диссертация готовится не менее 5 лет, чаще 10 и 20 лет. Поэтому как будет получаться. Надеюсь, через лет 10-15 подходить к этому очередному рубежу. И в то время, когда преподаватель пытается внедрять информационные технологии, кулинарные осваивает первокурсница Илона. Илона Русалович, студент Института инклюзивного образования БГПУ:

Мама меня убьет, когда увидит, как я сжарила яйцо. Решающая битва с шипящей глазуньей, обед на двоих, тест-драйв соседской сковородки и электроплиты в общей кухни. Логопед Илона в современном общежитии обжилась быстро.