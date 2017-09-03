Я хочу стать олимпийским чемпионом: какая она, современная белорусская школа
Новости Беларуси. Как говорится, цивилизованный человек портит себе зрение телевизором, а культурный – хорошей книгой. Плохая, впрочем, тоже хорошее средство – от бессонницы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Если отбросить иронию, то после хлеба самое важное для человека – школа. Это время формирования полноценной личности, потом уже сложно что-то изменить. У учителя ответственная задача – взрастить в ребенке стремление узнавать, думать, понимать, создавать новое. Что же сегодня представляет из себя школа?
Дети:
Я знаю, что там будет весело, в детском саду.
Детский сад – это хорошо, но главное, чтобы там вкусно кормили.
Я очень рада, что пойду в новый детский сад. Мне мама купила новое красивое платье.
С порога ясно, какое малышам выпало счастье – с 1 сентября ходить в этот новый детский сад. Кажется, именно так должна выглядеть страна детства. В каждой группе – все самое необходимое, от ярких игрушек до умных книжек. Здесь же для детишек здоровая пища на пару, есть и собственная прачечная, бассейн и даже тренажерка.
Максим Нестерук, воспитанник ясли-сада № 46 Минска:
Я хочу стать олимпийским чемпионом, и поэтому буду здесь тренироваться каждый день.
А пока Максим упорно жмет штангу, Матвей вовсю готовится к школьной линейке.
Матвей Закревский, ученик средней школы № 187 Минска:
Надеваю я с утра белую рубашку.
Значит, в школу мне пора –
Стал я первоклашкой!
В многодетной семье Закревских в первый раз в первый класс идет первенец Матвей. В накрахмаленной форме, с решительным настроением и букетом наперевес он охотно перешагивает школьный порог.
Матвей Закревский:
Чтобы учиться и стать умным, чтобы были очень хорошие дети и делали все, как взрослые и зарабатывали деньги.
А для учебы и высоких оценок здесь все условия: новые учебники, классы после ремонта, в кабинетах – интерактивные доски и проекторы.
Совершенно новую школу (одну из лучших по оснащению в стране) в качестве подарка получили и юные жители Кричева. Три учебных корпуса, два спортзала, бассейн. Первых учеников приняла и школа-новостройка в минском микрорайоне Домбровка. Столовая, большой актовый зал, бассейн, спортивный и тренажерный залы – все это для более чем 1000 учеников.
Всего по стране в этом году за парты сели 110 тысяч школьных новобранцев. В этот день первоклассный дебют и у Ромы. За руку держит и поддерживает одноклассница Валерия, с которой уже успели подружиться. Слегка на нервах и родители.
Юлия Бешанова, мама первоклассника:
Я очень переживаю: как он вольется в коллектив? Новые дети, как сложатся отношения с педагогами. И я понимаю, что это очень ответственно, ведь наша жизнь кардинально меняется. Теперь уже наше расписание будет зависеть не только от наших дел и событий, а в первую очередь от расписания уроков, от расписания каникул.
Ну и, конечно, я понимаю, что только от нас как от родителей будет зависеть, насколько наш ребенок будет успешным.
Но Рома уверяет, что не волнуется, а думает. О чем? Кем уже хочет стать.
Роман Бешанов, ученик средней школы № 10 Минска:
Кинологом, пограничником ил военным.
Может, и Рома в итоге решится на карьеру военного, как эти вчерашние школьники, что уже чеканят шаг на плацу.
Юным суворовцам – Степану и Никите – всего по 12. Теперь живут по военному уставу, носят погоны, а в случае нарушения почти армейского порядка готовы получать наряды вне очереди.
Степан Чеботарь и Никита Августинович, курсанты Минского суворовского военного училища:
Нет девчонок – в какой-то степени это и плюс. Потому что у меня в школе ко мне они приставали. Я помню самый первый день в пятом классе – это был ужас.
А пока Степан и Никита постигают на практике азы суворовского устава, заложенного историей, Олег Геннадьевич хронику восстанавливает в теории. Первый день кандидат исторических наук в официальном статусе молодого специалиста. За плечами уже магистратура и аспирантура, а ему – на минуту! –всего лишь 27. Но и это не все: амбициям преподавателя многие бы позавидовали.
Олег Казак, преподаватель Минского городского педагогического колледжа:
Докторская диссертация готовится не менее 5 лет, чаще 10 и 20 лет. Поэтому как будет получаться.
Надеюсь, через лет 10-15 подходить к этому очередному рубежу.
И в то время, когда преподаватель пытается внедрять информационные технологии, кулинарные осваивает первокурсница Илона.
Илона Русалович, студент Института инклюзивного образования БГПУ:
Мама меня убьет, когда увидит, как я сжарила яйцо.
Решающая битва с шипящей глазуньей, обед на двоих, тест-драйв соседской сковородки и электроплиты в общей кухни. Логопед Илона в современном общежитии обжилась быстро.
Илона Русалович:
Я очень волновалась насчет общежития. Это был долгий путь сюда, все эти сумки, распаковки – это было для меня нелегко. Когда я сюда приехала, я увидела, что здесь все абсолютно новое, ремонт.
Меня все это впечатлило.
Между тем, пока мама Илоны готовит стратегические запасы солений, маленький Максим наращивает мышцы, Матвей собирает рюкзак в школу, Степан и Никита мечтают о генеральских погонах, молодой преподаватель в перерывах от работы штудирует документы в архиве. У каждого из них свой путь и многообещающее будущее. Главное – не упустить момент! Ведь каждый день дает нам новые возможности.