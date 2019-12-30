Новогоднее караоке. Пелагея спела дуэтом со своей собакой

Новости России. Пелагея показала, как ее собака готовится петь застольную песню во время празднования Нового года. Забавный ролик певица опубликовала в Instagram.

Фото: instagram.com/pelageya_insta

На нем хаски по кличке Луша поет в унисон с хозяйкой. У дуэта более 40 тысяч просмотров. Видео смотрите здесь.

Фото: instagram.com/pelageya_insta

Пелагея:

Луша с С.Г. готовит к Новому Году застольную песню. А вы поете за праздничным столом?

Фото: instagram.com/pelageya_insta