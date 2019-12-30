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Новогоднее караоке. Пелагея спела дуэтом со своей собакой

30 декабря 2019 11:09
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Новости России. Пелагея показала, как ее собака готовится петь застольную песню во время празднования Нового года.  

Забавный ролик певица опубликовала в Instagram.  

Новогоднее караоке. Пелагея спела дуэтом со своей собакой-1

Фото: instagram.com/pelageya_insta  

На нем хаски по кличке Луша поет в унисон с хозяйкой. У дуэта более 40 тысяч просмотров. Видео смотрите здесь.   

Новогоднее караоке. Пелагея спела дуэтом со своей собакой-4

Фото: instagram.com/pelageya_insta  

Пелагея:  
Луша с С.Г. готовит к Новому Году застольную песню. А вы поете за праздничным столом?  

Новогоднее караоке. Пелагея спела дуэтом со своей собакой-7

Фото: instagram.com/pelageya_insta   

Подписчики умилились такому трогательному исполнению и отметили, что питомец будто подстраивался под тембр хозяйки.  

Кто выглядит лучше? Сравниваем голливудских и российских актрис одного возраста (читать далее).    

# Звезды # калейдоскоп # Пелагея

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