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33 танцующие и поющие бабушки, средний возраст которых – 84 года, набирают популярность в Японии

11 сентября 2015 14:07
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Новости Японии. В Японии популярность набирает музыкальный коллектив из 33 участниц, средний возраст которых составляет 84 года. Их композиции уже забрали в ротацию ведущие радиостанции. А первый клип посмотрели сотни тысяч человек (смотрите видео).

33 танцующие и поющие бабушки, средний возраст которых – 84 года, набирают популярность в Японии-1

На неделе они вернулись из турне по Японии.

Как пишут местные издания, публика Токио и Осаки в «невероятном восторге от поющих и танцующих бабушек».

В названии группы зашифрован средний возраст участниц коллектива – KBG84. Кстати, самой старшей участнице – Хару Ямаширо – 97 лет.

33 танцующие и поющие бабушки, средний возраст которых – 84 года, набирают популярность в Японии-4

92-летняя Томи Менака признается, что полна энергии и очень рада тому, что благодаря своему увлечению ее подруги и в 90 чувствуют себя нужными.

Томи Менака:
Когда я впервые услышала, как кто-то называет нас идолами, подумала, что идол тот, кто прожил долгую жизнь и стоял у небесных ворот.

Все 33 бабушки родились на Кохаме (небольшой остров в островной группе Яэяма).

Их песни как раз и посвящены родному острову и его уникальной природе. Здесь снимали японскую телевизионную драму "Churasan", благодаря которой этот участок суши и стал популярен среди туристов.

На островах Окинавы, кстати, один из самых высоких показателей продолжительности жизни в мире. Участницы KBG84 придерживаются здорового образа жизни и не скрывают, что частенько сидят на диетах: сцена обязывает выглядеть хорошо.

33 танцующие и поющие бабушки, средний возраст которых – 84 года, набирают популярность в Японии-7

Томи Менака:
Я выгляжу здоровой благодаря уборке дома, мытью полов, приготовлению риса. Я остаюсь в тени, когда на улице чересчур, не люблю загорать. Я же должна заботиться о своей коже, потому что молода в душе!

Читайте также: Их четверо и они уверены, что если бы их отправили на «Евровидение», они обязательно произвели бы фурор.

Они поют только старинные белорусские песни и носят национальную одежду. А в этом году народный любительский коллектив «Незабудки» из деревни Головенчицы Чаусского района признали нематериальной историко-культурной ценностью Беларуси (подробности здесь). 

# Музыка # Фотофакт # Звезды

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