33 танцующие и поющие бабушки, средний возраст которых – 84 года, набирают популярность в Японии

Новости Японии. В Японии популярность набирает музыкальный коллектив из 33 участниц, средний возраст которых составляет 84 года. Их композиции уже забрали в ротацию ведущие радиостанции. А первый клип посмотрели сотни тысяч человек (смотрите видео).

Как пишут местные издания, публика Токио и Осаки в «невероятном восторге от поющих и танцующих бабушек».

На неделе они вернулись из турне по Японии.

92-летняя Томи Менака признается, что полна энергии и очень рада тому, что благодаря своему увлечению ее подруги и в 90 чувствуют себя нужными.



Томи Менака:

Когда я впервые услышала, как кто-то называет нас идолами, подумала, что идол тот, кто прожил долгую жизнь и стоял у небесных ворот.

Все 33 бабушки родились на Кохаме (небольшой остров в островной группе Яэяма).

Их песни как раз и посвящены родному острову и его уникальной природе. Здесь снимали японскую телевизионную драму "Churasan", благодаря которой этот участок суши и стал популярен среди туристов.

На островах Окинавы, кстати, один из самых высоких показателей продолжительности жизни в мире. Участницы KBG84 придерживаются здорового образа жизни и не скрывают, что частенько сидят на диетах: сцена обязывает выглядеть хорошо.