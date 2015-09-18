Магия звука и ритма. Что такое джембе, тайко, дарбука?

Наше тело двигается в такт этим волшебным ритмам. Мы невольно окунаемся в атмосферу дикой Африки и таинственного Востока. Национальных танцев у костра. Чувствуем высокую связь с предками и природой.

Звучание этих барабанов - это магия. Но не такая экзотика, как кажется.

Живая музыка пускает нас в телесный танец. Еще в утробе матери мы слышим звуки ее сердца. И затем она окружает нас повсюду: от шума прибоя до трели птиц.

Нет человека без чувства ритма! Уверены преподаватели столичной школы барабанов. Вот уже четыре года здесь учат издавать из ударов уникальную музыку.

Воздействие японских барабанов на человека очень глубокое. Его звучание сравнивают с ударом грома и ритмом сердца. Впечатляет и захватывает...