Россиянин Денис Майданов, исполнитель песни в белорусском фильме «Мы, братья...»: У белорусов веры в добро побольше, чем у россиян

Гость программы «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым – автор и исполнитель песен Денис Майданов.

Денис Васильевич, большое спасибо за то, что нашли время на этот разговор, любезно пригласили в свой очень уютный дом. Денис, вы понимаете, что вы очень сильно отличаетесь от большинства людей, которые сегодня входят (из тех, кто выходит на сцену) в 30 лучших песен России? Отличаетесь тем, что делаете какие-то поступки и ваша деятельность направлена, даже которая не афишируется, она больше похожа на то, как должны вести себя люди во время предвыборной кампании. Как вы говорите, положительный внешний вид. Образ, с одной стороны, рок-н-рольщика, а делаете какие-то вещи, больше присущие общественному деятелю или, скажем, лидеру какой-нибудь партийной ассоциации.

Денис Майданов:

Действительно, мне, наверное, легко быть самим собой. В какое-то время я просто сказал, что не буду себя контролировать, потому что я автор и исполнитель, я живу, как чувствую, и чем больше песен из жизни, тем лучше. То есть я не придумываю свои песни специально. Все, что я проживаю, все и остается в моих песнях. И, слава богу, я живу в России, а в России автору и исполнителю всегда найдется что писать. Даже Наташа, моя жена, сказала в какое-то время, что я очень хорошо летел, не оглядывался назад, не смотрел в сторону, занимался только собой и своим творчеством. А сейчас я начал заниматься математикой. Это было года полтора, может быть, год назад.

Вы стали просчитывать свои шаги?

Денис Майданов:

Да. Я стал просчитывать свои шаги. И наступает тот момент, когда ты произошел, когда произошла реализация и тебе жалко потерять то, что ты имеешь. Ты на это потратил, положил всю свою жизнь. И ты начинаешь интуитивно, по-мужски, как отец семейства (за тобой – семья), и ты должен удержать позиции для того, чтобы тот мир, который ты выстраивал, не разрушить.

Вы сказали о том, что вы практически все прочувствовали. Смотрите: две из ваших песни такие не то, что, скажем, прямо о смерти, но о жизни и смерти, о гибели, в общем-то, о гибели как минимум в бою. Пуля или бесконечная молодость. Кто-то дырку для ордена. Вы же, в общем-то, сами не воевали.

Денис Майданов:

Сам не воевал.

Но понятно, что каждый представляет себя в этой ситуации.

Денис Майданов:

Я думаю, да. Во-первых, с точки зрения гражданина и мужчины представляешь себе, что если вдруг что-то произойдет, тебе придется, ты пойдешь и будешь делать свой долг сыновний перед родиной, ты будешь ее защищать. Во-вторых, это такие вещи, которые наполняют твою жизнь. Ты в молодости тоже думаешь о жизни и смерти. Какой подросток не задумывался о жизни и смерти? Все мысли, которые посещают, я еще раз говорю: я себя не останавливаю, просто пишу на те темы, которые меня волнуют. Я был в составе благотворительной миссии МВД России на Северном Кавказе, там, где стоят гарнизоны, в которых проходят службу российские внутренние войска. Ребята приезжают, кто-то – на полгода, кто-то – на год, кто-то – на месяц, кто-то срочную службу там проходит. И они оторваны от дома, их нужно было поддержать. И я с удовольствием неоднократно, несколько лет подряд ездил на Северный Кавказ. И потом, после этого, мне генерал вручал медаль за службу на Северном Кавказе. И вот здесь уже мне стало по-настоящему неудобно. Я говорю: «Вы мне даете медаль, на которой написано «За службу на Северном Кавказе». Это вот эти люди, для которых я выступал, поддерживал, создавал настроение. Вот они достойны медали и награды. Я же просто артист, приехал». Он говорит: «Ты пойми, что на войне, во-первых, присутствуют все рода войск. А, во-вторых, ты приехал и выполнил свою службу, которая тоже в общем нашем воинском режиме очень нужна». И я как-то успокоился, принял награду, но все равно считаю, что служба на Северном Кавказе – это настоящая служба.

Сейчас, готовясь к передаче, переслушивал ваши песни: «Бесконечная молодость с безупречным названием «Жизнь». Вот вы в свои, скажем так, 36,6. Безупречная молодость: пик формы, пик молодости впереди, был, вы в нем сейчас пребываете. Что вы ощущаете?

Денис Майданов:

Я почувствовал, что все звезды сошлись в 36. Сейчас мне 39, но все звезды сошлись в 36. Это был мой год – я Дракон.

Я помню свои 36: у меня тоже был очень хороший год.

Денис Майданов:

Хороший год. И то, к чему ты идешь, те стены, которые ты пробиваешь, те двери, которые ты пытаешься открыть, те свои вершины (внутренние, творческие и человеческие), которые ты хочешь достичь – оно вот все сошлось в 36. Может быть, даже в 36,6 сошлось. И я почувствовал, что вот оно. И потом, уже в последующие годы (в 37, 38, 39), у меня было ощущение, что я прошел точку невозврата в 36 и дальше я просто оттолкнулся и иду выше.

Так что с этой бесконечной молодостью?

Денис Майданов:

Бесконечная молодость в душе. Она либо есть у тебя, либо нет. Я слышал неоднократно у людей, что они и в 70, и в 80 душой себя чувствуют на те же 36. Поэтому, понимаете, это и есть бесконечная молодость. Либо ты за свою жизнь стираешь постепенно. Вот я тоже тут недавно заговорил: «Все, Наташа, 40, последнее лето детства. Я уже не смогу себя назвать парнем. Все-таки уже взрослый мужчина. У меня двое детей, дом, жена. Все, как должно быть». Она говорит: «Чего ты себя загоняешь? Ты, во-первых, выглядишь лучше». Я говорю: «Ладно, не льсти». Она говорит: «Дело не в этом. Просто чем меньше себе этого говорить будешь, чем проще ты будешь относиться к этим датам, тем легче». Я начал разговаривать со своими друзьями, которым 42, 43. Кому-то 49, он встречает 50 и говорит: «Я не верю, что со мной это происходит». А я смотрю на него: он же прекрасен, полон сил. У него столько энергии, столько проектов. Поэтому это и есть бесконечная молодость. Либо она есть у тебя, либо ты просто сдулся, устал, ты уже и в 20 лет старый.

Вы и о времени много пишите. Как вы сейчас себя ощущаете? У вас время идет, или бежит, или пролетает?

Денис Майданов:

Жалко, бежит. Каждый день. Не то, что считаю, но, конечно, прямо как вода. Честно вам скажу, я больше не заметил вот этих лет подъема, когда в 33 я начал (достаточно поздно я вышел на сцену по сравнению со многими артистами) – и, хоп, не успел оглянуться – 38. То есть вот эту пятилетку я, в которой побеждал, ее не видел.

Денис, что же с вами такое произошло? Должен вам сказать, и вы, наверное, сами об этом слышали, что в какой-то степени вашему успеху и стремительному взлету помогла ваша достаточно активная и принципиальная гражданская позиция.

Денис Майданов:

У меня основная ставка на тексты. То есть я не делаю ставки – я просто не умею писать ни о чем. А человек, не умеющий писать ни о чем, он и в прозе может что-то сказать, не только в песнях. Поэтому мне действительно есть что сказать со сцены. Я могу это говорить и со сцены моих концертов, могу говорить и с политических трибун, если это совпадает с мнением приглашающих меня людей. А оно совпадает. Поэтому я думаю, что люди, которые меня приглашают, понимают, что песни не пустые, песни человеческие. Ему, может быть, говорит сын, мама – мне нравится. Или говорит отец. Без разницы, в каком возрасте находится человек. Но мне очень нравится, что на моих концертах люди от семи и до победы, до 70, до 80. Это очень важно, когда твои песни попадают во всех.

Денис, вы приняли участие в такой работе. У нас выходит фильм «Мы братья», в котором вы исполнили вместе с Алексеем Хлестовым песню. Суть в фильме как раз в таком очень непростом моменте в Беларуси. Я так понимаю, что вы, наверное, знаете, о чем этот фильм и о том, что происходило. В общем история, созвучная немножко вашей фамилии. Непроизошедший «майдан» в Беларуси. Вы понимаете, что это отчасти не просто художественное произведение, но с вашей стороны это еще и какой-то политический шаг и позиция в отношении нашей страны, для вас, в общем-то, соседки?

Денис Майданов:

Этот фильм о том, что брат не может поднять руку на брата. То есть я не вписываюсь ради пиара в какие-то сомнительные проекты. Если кино совпадает с моей жизненной позицией, значит я готов в этом принять участие. Если оно несет людям добро, свет и правду и сомневающимся раскрывает глаза, то я готов принять в этом участие. Может быть, не все знают, но фильм «Мы братья» был снят за три месяца до всех произошедших событий в Украине. Поэтому он немножко опередил свое время и сейчас находится в таком тренде, в такой популярности непрогнозируемой. В смысле, прогнозируемой, потому что это национальный проект Беларуси, но все-таки он немножко впереди себя бежит. И это очень хорошо. Мир куда-то катиться постоянно. И понимать, куда он катится, и показывать людям с помощью кинематографа: «Вот, ребята, куда мы можем прикатиться. Не ходите сюда». Была бы моя воля, я бы повырубал вообще все, что нам в XXI веке пришло. Мир был бы гораздо медленнее без Интернета. Оставил бы только почту, еще что-нибудь необходимое.

Вы опасные вещи говорите.

Денис Майданов:

Конечно, этого не произойдет. Но я вижу, как сильно ускорился мир, очень сильно.

Вы часто бываете в Беларуси, во всяком случае, в этом году я вас сам видел несколько раз. Скажите: белорусы и русские насколько разные? Понятно, что белорусов в чистом виде почти, наверное, и нет – все мы там очень сильно намешаны. Да и русские в чистом виде.

Денис Майданов:

Очень сильно намешаны, да. У меня мама – с Донбасса, отец – из Беларуси, а я – на Волге, русский.

Скажите, как отличается, по-вашему, жизнь в Беларуси и России? Разные или похожие?

Денис Майданов:

Разумеется, мы ментально все близкие и похожие люди. И для меня это практически неразделимо. Я сейчас ездил туда, где много украинцев. Все украинцы разговаривают на русском.

А в Беларуси?

Денис Майданов:

В Беларуси, давайте скажем так: мне кажется, что подобрее люди. Подобрее, потому что скорость чуть меньше в стране. И мне это очень нравится. Я в Беларусь приезжаю и говорю: «Я вот так хочу. Можно не торопиться, можно спокойнее?» Во всем.

Это наша черта – спокойствие?

Денис Майданов:

Мне кажется, у вас веры в добро побольше. Спасибо, видимо, президенту, который занимается тем, что ограничивает свою нацию от лишних вмешательств извне. Я бываю на концертах, на различных мероприятиях в Минске и в Беларуси. Отличается. Люди тоже все понимают, все те же ценности, все те же потребности, задачи, но внутренняя дисциплина, в стране присутствующая, – просто честь и хвала руководству страны.

Вы один из тех очень редких и, видимо, очень счастливых мужчин, которые в разговоре, вроде, ни к чему не обязывающее, но обязательно несколько раз вспомнили свою супругу. Как вы пишите любовные песни? Вам приходится что-то придумывать, вы сохраняете эту новизну из-за того, что постоянно уезжаете в командировки? Я просто даже не стану провокационных версий домысливать.

Денис Майданов:

Любовные? У меня их не так много. Хотя, если разобраться, конечно, во многих песнях везде сквозит эта любовь. Как мне один программный директор радиостанции говорит: «Денис, у а тебя нет простой любви. У тебя постоянно через что-то: через движения, через возвращение домой, через жизнь и смерть. Через что-то, но так, в прямую – я тебя люблю – у тебя не таких песен». Наверное, это, с одной стороны, литературное искусство – спрятать любовь так поглубже. Она есть, но ее как бы нет, но она есть. С другой стороны, это же движущая сила жизни. Как без этого? Ты ради этого живешь. Что такое песня «Вечная любовь»: «Я буду знать все равно, что ты веришь. Я буду знать, что ты любишь меня»? Это песня, которую я написал, не любя никого. Мне было 25, сейчас мне 39. Песне 15 лет практически. Я просто мечтал о такой любви, и о ней мечтает каждый человек. Почему песня стала популярной? Потому что тебе удается сказать за себя и за зрителя. Ты можешь о войне, о любви, о силе характера, о разлуке, о ностальгии – о чем угодно писать, но если зритель говорит, что это про него, это и есть самая большая правда. Ты же пишешь о себе, но значит в этом есть гармония.

Денис, я очень искренне желаю благополучия, здоровья всей вашей семье.

Денис Майданов:

Спасибо.

Вашим детям, супруге, вам, безусловно. Будем рады видеть вас в Беларуси. Приезжайте и подавайте такой прекрасный пример.

Денис Майданов:

Спасибо большое за приглашение. Очень приятно было разговаривать.