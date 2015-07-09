10 лет на сцене! Арт-группа «Беларусы» отмечает свой юбилей

Арт-группа «Беларусы» - один из самых востребованных мужских вокальных коллектив среди ценителей качественной элитарной музыки, покоривший как сердца меломанов, так и добрую половину женских сердец всех возрастов. Бессменным руководителем, а также основным инициатором творческих идей на протяжении вот уже семи лет является молодой композитор и исполнитель Валерий Шмат.

«Арт-группа «Беларусы» была создана в 2005г., когда молодой дирижёр Концертного хора Федерации профсоюзов Беларуси Валерий Шмат отобрал из состава своего профессионального мужского хора 12 человек для нового эстрадного проекта. После нескольких удачных выступлений в составе всё того же хора остро встал вопрос о необходимости названия. К названию своего нового детища создатель и руководитель Валерий Шмат подошёл ответственно, в результате – родилась «Арт-группа «Беларусы», проект уникальный: в одном коллективе смешались академическое мастерство и юношеское «хулиганство», национальная гордость и космополитизм, что вылилось в удачное смешений жанров и стилей, языков и образов. А дальше – стремительный взлёт на музыкальный олимп. Уже в первый год своего существования «Арт-группа «Беларусы» выступила с 30 сольными концертами, приняла участие в престижнейших мероприятиях страны, таких как «Славянский базар в Витебске» и др. Однако, несмотря на видимый успех проекта, Валерий Шмат находился в постоянном поиске, менялся не только репертуар, но и количественный состав участников.

10 лет для творческой группы достаточно солидная дата. Можете сказать, что вы уже удобненько так устроились на музыкальном Олимпе и «пожинаете плоды»?

Валерий Шмат, художественный руководитель арт-группы «Беларусы»:

Большое спасибо за поздравление. И вправду, 10 лет - это маленькое значение. Но выдержать коллективу не только как бренду, но и как конкретным особам, конкретным людям, - это очень тяжело. Потому что это не только песни, репетиции, концерты, но это ещё и дорога. Мы знаем, что друг познаётся не только в беде, но и в пути. Это пятеро мужчин с взрослыми характерами. Сейчас пять. Но в разные периоды количество участников коллектива было разным. Потому что арт-группа «Беларусы» вначале создавалась как мужской концертный хор. Это был почти что классический коллектив. Только мужские голоса: басы, баритоны, теноры… Так сложилось, что держать такую планку было очень тяжело. Люди не совсем хорошо относились к классической музыке. Но удержать именно финансово такой коллектив было очень тяжело. Пришли к выводу, что нужно сделать что-то более камерное, но чтобы обязательно оставалась многоголосой. И могу с точностью сказать, что менее пяти человек в коллективе не будет. Любой музыкант знает, что четверо поющих - это создание гармонии и единства. А пятый - солист, который и придаёт звучанию некий акцент.