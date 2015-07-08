Новости Беларуси. Менее суток остается до торжественного открытия «Славянского базара». Однако город уже несколько дней живет в фестивальной атмосфере. 8 июля из праздничного и международного Витебска пришла одна хорошая новость. Руководитель «Славянского базара» Александр Сидоренко стал руководителем Всемирной ассоциации фестивалей. Эта организация объединяет десятки крупнейших форумов мира и служит своеобразной законодательницей мод в культурном движении планеты.

Таким образом, международное сообщество, по сути, подтверждает высокий уровень проведения и организации нашего «Славянского базара», который в 2015 году соберет представителей 42 государств, а это не меньше 4-х тысяч артистов.

Валерий Меладзе — первый звездный гость 8 июля в Летнем амфитеатре. Приехал ровно за час до сольного концерта. И прямо с дороги поспешил поделиться первыми впечатлениями.

Валерий Меладзе, заслуженный артист Российской Федерации:

Город праздничный, радостный, люди безумно гостеприимные. Мы заехали на заправку, первые люди, которых мы встретили, были работники заправки, это было очень гостеприимно и ярко.

До выхода на сцену Меладзе признался, хотя его сценический стаж почти ровесник «Славянского базара», все равно волнуется перед выступлением. А вот феномен долгожительства уже 24-го витебского форума давно разгадал.

Валерий Меладзе, заслуженный артист Российской Федерации:

Секрет в гостеприимстве и очень ответственном отношении белорусов к этому конкурсу и гостям. Серьезное отношение и организаторов этого конкурса, потому что каждый год стараются делать очень интересную программу. Я думаю, это основной залог успеха.

Театральный критик из Бельгии Флориана уже прониклась творческой атмосферой Витебска.

Говорит, аналогов «Славянскому базару» еще не видела – настолько впечатлила многогранность витебского фестиваля.

Флориана Габер, театральный критик (Бельгия):

Очень профессиональная организация фестиваля, скоординированная работа всех служб, горю желанием по максимуму посетить все мероприятия и, конечно, музеи. На «Славянском базаре» потрясающе сочетаются разные виды искусства: и эстрада, и театр, и фольклор.

Сегодня в Витебске собрались члены Международной ассоциации фестивалей из Болгарии, Македонии, Латвии, Израиля.

Директора «Славянского базара» назначили руководителем международной организации.

И неспроста, ведь организаторы зарубежных форумов не прочь перенять белорусский опыт сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Янис Дукшинскис, первый заместитель председателя городской думы Даугавпилса (Латвия):

Это традиция, это встреча друзей, хороший профессиональный уровень. Это все привлекает, поэтому фестиваль развивается и с каждым годом становится все больше участников.