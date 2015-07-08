Анастасия Стоцкая: Люди думают, что я родила близнецов и мы с Киркоровым их поделили





Анастасия Стоцкая («Комсомольской правде»):

Мы тоже, когда были на дне рождения Мартина, обратили внимание, что он похож на Сашу. У обоих темные теплые глаза. Многие друзья говорят, что мы с Филиппом тоже чем-то похожи. А я похожа на своего папу. И муж мой чем-то похож на моего отца. В общем, как-то все друг на друга похожи. Что касается разговоров вокруг наших с Филиппом общих детей... Я же не могу в новостях по центральным каналам заявить, что это не так. Конечно, все равно останутся люди, которые будут думать, что я родила близнецов и мы их с Филиппом поделили между собой (смеется). На самом деле у Мартина и Саши разные папы и мамы. Но так случилось, что космос вмешался и наши сыновья похожи. Детки с возрастом меняются. Пройдет время – и, наверное, эта похожесть уйдет. Но пока даже темперамент у Саши такой же, как у Мартина.