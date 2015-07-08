Прямой эфир

Анастасия Стоцкая: Люди думают, что я родила близнецов и мы с Киркоровым их поделили

08 июля 2015 08:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. После того, как фотографии с празднования дня рождения Мартина Киркорова были выложены в социальные сети, поклонники Филиппа Киркорова и Анастасии Стоцкой настойчиво требуют рассказать правду.

Анастасия Стоцкая: Люди думают, что я родила близнецов и мы с Киркоровым их поделили-1

Напомним, неделю назад пользователи вновь отметили поразительное сходство детей Анастасии Стоцкой и Филиппа Киркорова. Поп-король российской эстрады на своей странице в Instagram написал: «Первый Друг Саша Стоцкий на днюхе у Мартина Киркорова!».

В интервью «Комсомольской правде» Анастасия Стоцкая рассказала, о том, как относится к тому, что ее сын Александр похож на Филиппа Киркорова и как реагирует на косые взгляды недоброжелателей и «ценителей» скандалов и интриг.

Анастасия Стоцкая: Люди думают, что я родила близнецов и мы с Киркоровым их поделили-4



Анастасия Стоцкая («Комсомольской правде»):
Мы тоже, когда были на дне рождения Мартина, обратили внимание, что он похож на Сашу. У обоих темные теплые глаза. Многие друзья говорят, что мы с Филиппом тоже чем-то похожи. А я похожа на своего папу. И муж мой чем-то похож на моего отца. В общем, как-то все друг на друга похожи. Что касается разговоров вокруг наших с Филиппом общих детей... Я же не могу в новостях по центральным каналам заявить, что это не так. Конечно, все равно останутся люди, которые будут думать, что я родила близнецов и мы их с Филиппом поделили между собой (смеется). На самом деле у Мартина и Саши разные папы и мамы. Но так случилось, что космос вмешался и наши сыновья похожи. Детки с возрастом меняются. Пройдет время – и, наверное, эта похожесть уйдет. Но пока даже темперамент у Саши такой же, как у Мартина.

# Музыка # Фотофакт # Звезды # Филипп Киркоров # Анастасия Стоцкая

Другие новости рубрики

Все новости
«Алхимия музыки», или почему химик по образованию Дима Колдун стал успешным музыкантом
02 июля 2015 08:31

«Алхимия музыки», или почему химик по образованию Дима Колдун стал успешным музыкантом

«Они же одинаковые»: сыновей Киркорова и Стоцкой назвали близнецами
30 июня 2015 17:51

«Они же одинаковые»: сыновей Киркорова и Стоцкой назвали близнецами

Дмитрий Хворостовский впервые после новости о страшном диагнозе обратился к поклонникам
30 июня 2015 14:00

Дмитрий Хворостовский впервые после новости о страшном диагнозе обратился к поклонникам