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10 финалистов, из которых Беларусь выберет представителя на «Евровидении-2016»

01 декабря 2015 19:10
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Новости Беларуси. Выбор сделан. Профессиональное жюри, в составе которого известные белорусские исполнители и композиторы, прослушали более 80 конкурсантов и вывели в финал национального отбора 10 артистов.

За путевку на конкурс «Евровидение» от Беларуси будут бороться:

Александр Иванов, Валерия Садовская, Анастасия Малашкевич, группа NAVI, Алексей Гросс, Кирилл Ермаков, группа «Радиоволна», Саша Захарик, NAPOLI, группа THE EM.

Напомним, впервые победителя белорусского отбора определят зрители посредством телефонного и СМС-голосования во время трансляции финального шоу, которое состоится не позднее 25 января 2016 года и пройдет в формате телевизионного концерта в прямом эфире.

Международный музыкальный форум «Евровидение-2016» пройдет в Швеции. Победу этой стране в прошлом году принес певец Монс Зелмерлев.

«Евровидение-2015»: как это было. Все подробности здесь

# Музыка # Фотофакт # Валерия Садовская # Александр Иванов # Евровидение 2016 # Анастасия Малашкевич # группа NAVI # Алексей Гросс # Кирилл Ермаков # группа «Радиоволна» # Саша Захарик # NAPOLI # группа THE EM

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