10 финалистов, из которых Беларусь выберет представителя на «Евровидении-2016»

Новости Беларуси. Выбор сделан. Профессиональное жюри, в составе которого известные белорусские исполнители и композиторы, прослушали более 80 конкурсантов и вывели в финал национального отбора 10 артистов.

За путевку на конкурс «Евровидение» от Беларуси будут бороться:

Александр Иванов, Валерия Садовская, Анастасия Малашкевич, группа NAVI, Алексей Гросс, Кирилл Ермаков, группа «Радиоволна», Саша Захарик, NAPOLI, группа THE EM.

Напомним, впервые победителя белорусского отбора определят зрители посредством телефонного и СМС-голосования во время трансляции финального шоу, которое состоится не позднее 25 января 2016 года и пройдет в формате телевизионного концерта в прямом эфире.



Международный музыкальный форум «Евровидение-2016» пройдет в Швеции. Победу этой стране в прошлом году принес певец Монс Зелмерлев.