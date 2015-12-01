Наберет 2 миллиарда просмотров? – Новый клип от автора Gangnam Style начал покорять Интернет

Новости Южной Кореи. Певец PSY представил новое видео на песню «Daddy». И, судя по всему, исполнитель вновь идет на рекорд. Видео, опубликованное 30 ноября, уже посмотрели более 4 миллионов раз.
Новости Южной Кореи. Певец PSY представил новое видео на песню «Daddy». И, судя по всему, исполнитель вновь идет на рекорд. Видео, опубликованное 30 ноября, уже посмотрели более 4 миллионов раз.
В зажигательном танцевальном ролике PSY играет самого себя, своего отца и своего же сына. «Откуда у тебя такое тело?» – «Я получил его от моего папочки», – вот такой припев.
Исполнитель надеется, что танец, исполненный в «Daddy», заставит весь мир повторять эти незамысловатые движения.
Psy (в интервью Billboard):
Я долго работал над этим альбомом. Было много мыслей вроде: «Если я напишу так, то это получится не так хорошо, как «Gangnam Style», а если этак – то международная аудитория это не поймет.
Напомним, клип на песню Gangnam Style, выпущенный почти два года назад, сделал Psy, без преувеличения, мировой знаменитостью. Его посмотрели более 2 миллиардов раз.
Кстати танец, который PSY исполняет в этом клипе, обрёл такую популярность, что его повторили миллионы людей по всему миру – от певицы Мадонны до заключённых тюрьмы на Филиппинах.
Видео «Gangnam Style» до сих пор удерживает мировой рекорд на YouTube как видео, которое собрало наибольшее количество «лайков» (10,1 млн).
Во время приёма у Генерального секретаря ООН PSY вместе с Пан Ги Муном исполнил зажигательный танец.
Настоящее имя PSY – Пак Чэ Сан. Его дебют в Южной Корее состоялся в 2001 году. В 15 лет он увидел по телевизору выступление британской группы Queen и с этого момента решил посвятить себя музыке. Став мега-популярным, рэпер выступает с лекциями о себе на английском языке, появляется в ведущих американских и британских телешоу.