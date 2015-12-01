Солист группы «Litesound» Дмитрий Карякин о закулисье «Евровидения», белорусских Биберах и качественной музыке

Новости Беларуси. Участник «Евровидения-2012», солист группы «Litesound» Дмитрий Карякин рассказал о закулисье «Евровидения», белорусских Биберах и качественной музыке. Группа существует 10 лет, самое время подводить итоги. Их называют самой противоречивой и загадочной группой, исполняющей песни на иностранном языке. Лёгкость в звучании, качество звука и поражающие своей режиссурой клипы...

Тысячи людей, впервые услышав песни «Litesound», принимали их за новые хиты от западных «звезд».

Группа «Litesound» зарекомендовала себя как сильные, яркие личности с твёрдым «стержнем» и сильным характером.

За их плечами – немало престижных наград, участие в различных международных конкурсах и фестивалях, тысячи поклонников и запоминающиеся хиты.

О сценическом образе Дмитрий Карякин, солист группы «Litesound»:

Не всегда творческий псевдоним артиста, либо название группы должно отображать его образ и внутреннее содержание. Не должно быть соответствия! Возможно, да, дело в характере. Он у меня несколько непростой: я могу быть и очень мягким, где-то спокойным, сдержанным, а где-то – «взрывным», эмоциональным… «Litesound» – это просто мой образ жизни!

О музыке Дмитрий Карякин, солист группы «Litesound»:

Искренность. Это, на самом деле, очень важно. Я не могу уважать человека, который играет, или, уж тем более, подражает кому-либо, применяя на себя чей-то чужой, уже готовый, зарекомендовавший себя образ артиста. Скажем, парень, который как две капли воды похож на нынче популярного Джастина Бибера… Как бы он не пытался быть похожим на него, никто его не заметит, он не будет интересен. Он может быть хорош внешне и иметь красивый голос, но… Видя это подражание, уже не будешь воспринимать его так, как нужно, как хотелось бы. Артист должен быть собой, отдавать что-то, нести свою энергетику, настроение, эмоции, чувства… Особое звучание, в которое он полностью погружает себя. Это стопроцентная самоотдача!

С призывом не сдаваться и вместе преодолевать любые преграды, они представили Беларусь на «Евровидение-2012». Этот «счастливый билет» дался братьям Карякиным нелегко.

Буквально «с потом и кровью» они боролись за поездку на «Евровидение». В национальном отборе на «Евровидение-2012» по голосованию они заняли второе место. Но оспорили результаты победительницы Алены Ланской и поехали на конкурс сами.

Сегодня фронтмэн группы Дима Карякин вспоминает о той ситуации как о чем-то необъяснимом. И признаётся: это дало возможность всё начать с чистого листа и выйти на новый уровень.

О национальном отборе на «Евровидение-2012» Дмитрий Карякин, солист группы «Litesound»:

Это была ситуация, которая, была для меня неожиданной и даже нестандартной. Она полностью «выбила меня из колеи». Помню то ощущение, когда стоишь на сцене, уверен в своих силах, знаешь, что ты достоин финала, а тут – в голосовании объявляют второе место… Даже дышать трудно стало! Руки опустились совсем, я чувствовал безысходность, некоторую потерянность. Но не мог ничего поделать. Я не мог никому ничего доказать: все было совершенно не так, как на самом деле. Меня никто не слышал! Это было несправедливо!

Тогда, естественно, мое состояние было трудное. Я очень благодарен и признателен своим многочисленным поклонникам, которые всячески поддерживали меня в социальных сетях, переживали эту сложную сложившуюся ситуацию вместе со мной. Мне нужна была эта поддержка! Это очень ценно! Это важно, думаю, для любого артиста - когда у тебя есть поддержка, есть люди, которые верят в тебя, в твои силы... Все рассуждали вместе со мной о произошедшем, мы боролись, искали выход. Я чувстовал безысходность. Это было неправильно!



И потому решили разобраться во всем на высоком, серьёзном уровне. Нужно было все же доказать, прежде всего самому себе, что никогда не нужно сдаваться. Конечно, та ситуация очень повлияла на меня и сильно отразилась на моем характере. Я стал совершенно другим по отношению к многим вещам.

Группа «Litesound» не прошла в финал конкурса. Но поклонники «Евровидения» не оставили без внимания песню «We Are The Heroes», в которой слышался призыв: работать, идти вперёд и побеждать. Неслучайно «Litesound» получили международную премию «Eurostar Awards», как лучшие исполнители «Евровидения» за последнее десятилетие.

После «Евровидения-2012» о группе «Litesound» было не так много слышно, однако братья Карякины не прекратили свое существование. Сотрудничество со службой МЧС, спортивными командами, Российским обществом инвалидов… Их песни стали спасением для тех, кто потерял надежду, веру в будущее.

Произведения «Litesound» стали официальными песнями минского «Динамо» и солигорского «Шахтера», а песня «Brothers» – официальным гимном чемпионата мира по хоккею 2014. О том, как относится к национальному отбору на «Евровидение-2016» и какой должна быть песня, которая смогла бы «зацепить» Европу Дмитрий рассуждает так: О «Евровидении-2016» Дмитрий Карякин, солист группы «Litesound»:

Я думаю, очень многое зависит от правильно выработанной стратегии пиара. Нужно правильно себя подать. Конечно, мне сложно говорить про отбор на «Евровидение» в этом году. Потому как, откровенно говоря, это просто… Не побоюсь этого слова, «кошмар» какой-то! И среди этого, мягко говоря «безобразия», заметить яркий, сверкающий алмаз не так то просто. Он, безусловно, найдётся… Но как ему среди этого всего все же «блеснуть» по полной?! Это должен быть уже хорошо отточенный бриллиант с четкими гранями, со всей своей чистотой, прочностью. То есть – это уже сформировавшийся, практически готовый артист.

Поклонники группы, помимо вокальных данных, отмечают и современную режиссуру их клипов: сложные сюжетные линии, почти короткометражное кино со своей уникальной историей. Здесь есть место и трогательным историям любви («Solo per te», «I Wish You Were Near Me»), и верности («See You In Vegas»), и проблемам семейного воспитания, детским мечтам и надеждам («Shooting Star»), и олицетворению мужества («Brothers», «We Are The Heroes»), и космическим пришельцам (саундтрек к шоу братьев Запашных «UFO»).

О режиссуре Дмитрий Карякин, солист группы «Litesound»:

Мы пока не думаем о том, чтобы создать какой-то качественный фильм. Нам просто нравится снимать именно такие краткие жизненные истории. С интересными сюжетами, глубоким смыслом.

Честно говоря, мой брат, Владимир, этим занимается больше. Ему это нравится и у него здорово получается! Наверное, в этом он больше профессионал!