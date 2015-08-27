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Японский дизайнер придумал обувь, идеально облегающую ногу

27 августа 2015 15:40
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Новости Японии. Обувь без шнурков, которая оборачивается вокруг ноги и фиксируется липучкой, уже появилась на прилавках и стоит порядка $140.

Способ, позволяющий обуви облегать стопу, придумал дизайнер Масая Хисимото. На создание самого комфортного изобретения, как он сам называет элемент одежды, вдохновило традиционное японское искусство складывания ткани – фурошики.

Японский дизайнер придумал обувь, идеально облегающую ногу-1

Японский дизайнер придумал обувь, идеально облегающую ногу-3

Масая Хисимото признается, что сам в восторге от такой обуви и очень надеется, что его усилия оценит потребитель. «С моей обувью без шнурков вы забудете о мозолях», – обещает Масая.



Напомним, в августе прошлого года мир сходил с ума от туфелек Малефисенты. Коллекция обуви, выпущенная совместными усилиями актрисы Анжелины Джоли и дизайнера Кристиана Лубутена, покорила модниц.

Туфли, каблук которых напоминает изогнутые рога, созданы специально для премьеры фильма «Малефисента», главную роль в котором сыграла Джоли. Взглянуть на них можно здесь.

# Фотофакт # Мода # Обувь # Масая Хисимото

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