Японский дизайнер придумал обувь, идеально облегающую ногу

Новости Японии. Обувь без шнурков, которая оборачивается вокруг ноги и фиксируется липучкой, уже появилась на прилавках и стоит порядка $140.

Способ, позволяющий обуви облегать стопу, придумал дизайнер Масая Хисимото. На создание самого комфортного изобретения, как он сам называет элемент одежды, вдохновило традиционное японское искусство складывания ткани – фурошики.