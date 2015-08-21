Идеальная женская фигура в 18 странах – грандиозный проект фотографов

Новости Великобритании. Споры о стандартах красоты длятся много лет и продлятся столько же. Виртуальный эксперимент над внешностью девушки провели недавно в Великобритании. Организаторы проекта предложили мастерам фотошопа из разных стран преобразить женщину в соответствии с их представлениями о красоте. Получилось очень любопытно.

Организаторы проекта:

Цель этого проекта в том, чтобы показать потенциально нереалистичные стандарты красоты и увидеть, как они отличаются в разных странах.

Изменения были «внесены» не только в фигуру модели.

Волосы, форма глаз, размер груди и даже белье и обувь – настоящий фоторобот идеальной женщины в той или иной стране.