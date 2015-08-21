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Идеальная женская фигура в 18 странах – грандиозный проект фотографов

21 августа 2015 14:02
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Новости Великобритании. Споры о стандартах красоты длятся много лет и продлятся столько же. Виртуальный эксперимент над внешностью девушки провели недавно в Великобритании. Организаторы проекта предложили мастерам фотошопа из разных стран преобразить женщину в соответствии с их представлениями о красоте. Получилось очень любопытно.

Организаторы проекта:
Цель этого проекта в том, чтобы показать потенциально нереалистичные стандарты красоты и увидеть, как они отличаются в разных странах. 

Изменения были «внесены» не только в фигуру модели.

Волосы, форма глаз, размер груди и даже белье и обувь – настоящий фоторобот идеальной женщины в той или иной стране. 

Как менялись стандарты женской красоты от Древнего Египта до наших дней? Видео здесь

# Красота # Мода

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