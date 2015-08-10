Мать 6-х детей признана самой красивой женщиной России

Мама шестерых детей получила корону ручной работы, а также возможность представлять страну на мировом конкурсе замужних женщин. Старшему сыну Екатерины – 17 лет, младшей дочери – 4 годика. Все члены этой большой семьи – приверженцы активного образа жизни. Красавица-мама занимается танцами, бодибилдингом и легкой атлетикой. У нее два высших образования.



Екатерина Кирмель, «Миссис Россия-2015»:

Я росла в интеллигентной семье, где гораздо важнее ценились духовность, образованность. В детстве я была настоящим гадким утенком, но не сильно переживала по этому поводу.







На своей странице в социальной сети Екатерина призналась, что посвящает свою победу всем женщинам Санкт-Петербурга.