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Мать 6-х детей признана самой красивой женщиной России

10 августа 2015 17:45
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Новости России. Победительницей ежегодного конкурса «Миссис Россия-2015» стала 37-летняя жительница Санкт-Петербурга Екатерина Кирмель.

Мать 6-х детей признана самой красивой женщиной России -1


Екатерина Кирмель

Мать 6-х детей признана самой красивой женщиной России -3

Мама шестерых детей получила корону ручной работы, а также возможность представлять страну на мировом конкурсе замужних женщин. Старшему сыну Екатерины – 17 лет, младшей дочери – 4 годика. Все члены этой большой семьи – приверженцы активного образа жизни. Красавица-мама занимается танцами, бодибилдингом и легкой атлетикой. У нее два высших образования.

Екатерина Кирмель, «Миссис Россия-2015»:
Я росла в интеллигентной семье, где гораздо важнее ценились духовность, образованность. В детстве я была настоящим гадким утенком, но не сильно переживала по этому поводу.



На своей странице в социальной сети Екатерина призналась, что посвящает свою победу всем женщинам Санкт-Петербурга.

Мать 6-х детей признана самой красивой женщиной России -5

Оценивали красоту и таланты участниц конкурса члены жюри – пианист Юрий Розум, музыканты Роман Жуков, Виктор Салтыков и певица Лолита.

# Фотофакт # Фестивали и карнавалы # Мода # Мисс мира # Екатерина Кирмель

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