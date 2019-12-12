Выбираем платье на новогодние праздники. Показываем модные образы

Новогодняя ночь – тот случай, когда можно и нужно почувствовать себя принцессой. Время блистать и быть самой обаятельной и привлекательной. Смоки-айс в кофейной гамме и кошачьи стрелки станут идеальным «дресс-кодом» для ваших глаз.
Новогодняя ночь – тот случай, когда можно и нужно почувствовать себя принцессой. Время блистать и быть самой обаятельной и привлекательной. Смоки-айс в кофейной гамме и кошачьи стрелки станут идеальным «дресс-кодом» для ваших глаз.
Карина Климкина, визажист:
Сейчас блестки актуальны, блестящие переливающие тени, такое насыщенное розовое золото. Здесь на девушке более контрастная, я взяла такой снежный вариант теней. Единственное, на что бы я не стала делать акцент – это губы, потому что вы будете пить и кушать.
Хозяйка будущего года – металлическая мышка, поэтому оттенки золота и серебра ей придутся по вкусу и притянут к вам удачу. Быть на дискотеке 80-ых или гостьей из будущего – выбирать вам. Но самодостаточный тренд будет выглядеть безупречно на корпоративной вечеринке.
В роскошной линейке и бархат.
Ольга Жадеева, главный редактор белорусского медиапортала о моде:
Обратите внимание на черный цвет и на глубокие темные оттенки драгоценных камней, это может быть насыщенный винный и изумрудный.
По млечному пути. Мерцания звездной ночи добавят пайетки – хедлайнер всех праздников и ковровых дорожек. Хотите ловить восхищенные взгляды – выбирайте изысканное платье с оголенным плечом. Если ближе «негромкая» элегантность, ваш выбор – бельевой стиль.
Ольга Денисова, стилист:
Очень нарядный образ, если мы дополним его интересными аксессуарами, сумочкой, обувью, потому что платье-комбинация – это всегда что-то чувственное, откровенное и тем самым привлекательное.
Комфорта и стиля добавят брючные костюмы. Будь то пижама из бархата или комплект с воздушной блузой навыпуск. И если отбросить шпильки в сторону – титул звезды танцпола вам обеспечен. Топовый вариант – комбинезон с широкими брюками-палаццо на завязках.
Ольга Денисова:
Удачным вариантом для новогодних мероприятий может быть изысканная классика Диор нью-лук. Сам дизайнер предложил когда-то эту модель в 1947 году, с тех пор она неизменно находится в топе платьев для настоящих леди.
Ольга Жадеева:
Когда, как не на Новый год, позволить себе платье со шлейфом, перья, стразы, манто, крупные украшения, другой вопрос, что если предстоит корпоратив в ресторане, там будет много людей, то шлейф в полтора метра будет некомфортным в использовании.