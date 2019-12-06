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«Они делают из натуральных тканей». Показываем новую коллекцию женской одежды «Центра Моды»

06 декабря 2019 07:35
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Показ «Центра Моды» в очередной раз объединил самых продвинутых представителей белорусской фешн-индустрии. Оценить новую коллекцию отечественных модельеров собрались блогеры, бизнес-леди, медиаперсоны и даже чиновники. В центре внимания – национальный бренд. В этот раз художники сделали ставку на одежду изо льна.

«Они делают из натуральных тканей». Показываем новую коллекцию женской одежды «Центра Моды»-1

Антон Ярощик, художник-модельер ОАО «Центр Моды»:
Я очень много и давно работаю со льном. Дополняю его особенными материалами наподобие шелка, хлопка, каких-то диковинных тканей, преподнося его каждый раз в новом свете.

«Они делают из натуральных тканей». Показываем новую коллекцию женской одежды «Центра Моды»-4

С первых минут шоу становится понятно – равнодушных не будет. Под светом софитов – этно-традиции в современном прочтении. Свободные струящиеся силуэты сменяют строгие образы. Стильные аксессуары служат ненавязчивыми акцентами. Сойдя с подиума, коллекция идеально впишется в светскую жизнь мегаполиса.

«Они делают из натуральных тканей». Показываем новую коллекцию женской одежды «Центра Моды»-7

Анастасия Минаева, модель:
Это такое платье, которое должно быть обязательно в гардеробе у каждой девушки. Возможно, ты его наденешь один раз, но это будет такой один раз, что тебя уже никто не забудет.

«Они делают из натуральных тканей». Показываем новую коллекцию женской одежды «Центра Моды»-10

Ольга Демидова, модель:
Очень шикарное королевское платье и оно достаточно комфортное для светских выходов и торжественных приемов.

«Они делают из натуральных тканей». Показываем новую коллекцию женской одежды «Центра Моды»-13

Сегодня «Центр Моды» – одно из немногих предприятий, способных превратить практически любой материал в произведение искусства. Год от года модельеры удивляют искушенную публику эксклюзивным кроем и оригинальными элементами. Неудивительно, что прекрасная половина без ума от этих образов.

«Они делают из натуральных тканей». Показываем новую коллекцию женской одежды «Центра Моды»-16

Игорь Селицкий, директор ОАО «Центр моды»:
У «Центра Моды» есть опыт работы и компетенция в нескольких направлениях. Одно из них – это производство одежды для масс-маркета, а второе – разработка подиумных коллекций. Сегодня мы видим коллекции для подиума. Всегда после этих показов, как правило, каждое изделие находит своего хозяина.

«Они делают из натуральных тканей». Показываем новую коллекцию женской одежды «Центра Моды»-19

Ксения Барановская, организатор показа:
Все что они делают, они делают из натуральных тканей. И это, в первую очередь, комфортно носить. Я с гордостью говорю, что я являюсь покупателем «Центра Моды» и всегда, когда я выхожу в их костюмах, то получаю комплименты. Безусловно, мне это приятно.

«Они делают из натуральных тканей». Показываем новую коллекцию женской одежды «Центра Моды»-22

Триумфальное завершение показа не ограничилось аплодисментами и изумленные зрители тут же отправились за дизайнерским эксклюзивом.

«Они делают из натуральных тканей». Показываем новую коллекцию женской одежды «Центра Моды»-25

Ольга Качалова, владелица SPA-салона:
У нас уже есть несколько фаворитов, которые мы отметили. И мы были готовы сегодня их купить.

Ольга Рачко, бизнес-леди:
Я сейчас ловлю дизайнера, чтобы договориться, когда я куплю уже эти модели.

«Они делают из натуральных тканей». Показываем новую коллекцию женской одежды «Центра Моды»-28

Очевидно, в стране есть спрос на такой фэшн. Наши модельеры уже покоряют стильную элиту и за рубежом. Не исключено, что и на мировые подиумы однажды взойдут светловолосые девушки в льняных платьях.

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