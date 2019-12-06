«Они делают из натуральных тканей». Показываем новую коллекцию женской одежды «Центра Моды»

Показ «Центра Моды» в очередной раз объединил самых продвинутых представителей белорусской фешн-индустрии. Оценить новую коллекцию отечественных модельеров собрались блогеры, бизнес-леди, медиаперсоны и даже чиновники. В центре внимания – национальный бренд. В этот раз художники сделали ставку на одежду изо льна.

Антон Ярощик, художник-модельер ОАО «Центр Моды»:

Я очень много и давно работаю со льном. Дополняю его особенными материалами наподобие шелка, хлопка, каких-то диковинных тканей, преподнося его каждый раз в новом свете.

С первых минут шоу становится понятно – равнодушных не будет. Под светом софитов – этно-традиции в современном прочтении. Свободные струящиеся силуэты сменяют строгие образы. Стильные аксессуары служат ненавязчивыми акцентами. Сойдя с подиума, коллекция идеально впишется в светскую жизнь мегаполиса.

Анастасия Минаева, модель:

Это такое платье, которое должно быть обязательно в гардеробе у каждой девушки. Возможно, ты его наденешь один раз, но это будет такой один раз, что тебя уже никто не забудет.

Ольга Демидова, модель:

Очень шикарное королевское платье и оно достаточно комфортное для светских выходов и торжественных приемов.

Сегодня «Центр Моды» – одно из немногих предприятий, способных превратить практически любой материал в произведение искусства. Год от года модельеры удивляют искушенную публику эксклюзивным кроем и оригинальными элементами. Неудивительно, что прекрасная половина без ума от этих образов.

Игорь Селицкий, директор ОАО «Центр моды»:

У «Центра Моды» есть опыт работы и компетенция в нескольких направлениях. Одно из них – это производство одежды для масс-маркета, а второе – разработка подиумных коллекций. Сегодня мы видим коллекции для подиума. Всегда после этих показов, как правило, каждое изделие находит своего хозяина.

Ксения Барановская, организатор показа:

Все что они делают, они делают из натуральных тканей. И это, в первую очередь, комфортно носить. Я с гордостью говорю, что я являюсь покупателем «Центра Моды» и всегда, когда я выхожу в их костюмах, то получаю комплименты. Безусловно, мне это приятно.

Триумфальное завершение показа не ограничилось аплодисментами и изумленные зрители тут же отправились за дизайнерским эксклюзивом.

Ольга Качалова, владелица SPA-салона:

У нас уже есть несколько фаворитов, которые мы отметили. И мы были готовы сегодня их купить. Ольга Рачко, бизнес-леди:

Я сейчас ловлю дизайнера, чтобы договориться, когда я куплю уже эти модели.