Что обуть на Новый год? Показываем модную женскую обувь от «Марко»

Приближается самая волшебная ночь в году. Встречайте новую главу своей жизни в блистательных образах от холдинга «Марко». Татьяна Сороколетова, заведующая магазином «Марко» (г. Витебск):

В преддверии корпоративов не забудьте заглянуть в наши фирменные салоны «Браво», где вы найдете эксклюзивную обувь с интересными дизайнерскими решениями, которые не позволят вам остаться без внимания в этот торжественный вечер.

Словно брызги игристого. Мерцающие пайетки и сияющий глиттер остаются главными символами новогоднего стиля.

Женственные банты на остроносых лодочках создают эффект «вау». Даже маленькое черное платье преображается, играя в тандеме.

В этот вечер можно позволить себе все. Кошачья грация и космическая экстравагантность идеально впишутся в праздничный карнавал.

Юлия Канцевич, художник-модельер производственного унитарного предприятия «Сан-Марко» холдинга «Марко»:

Несложные лаконичные модели отлично смотрятся на фантазийных каблуках, выполненные в разных техниках, например, здесь каблук украшен геометрическими надсечками, что придает каблуку дополнительный блеск и сияние.

Невесомые туфельки «Марко» дарят раскованность движений и стройность силуэта. Кружиться в танце, будто бабочка, легко даже в моделях на шпильке.

Юлия Канцевич:

Для того, чтобы ходить на высоком тонком каблуке, требуются определенные навыки. В данном случае, благодаря оптимально выведенному слою свода, нагрузка на стопу распределяется равномерно.

Для женщин, которые останавливают свой выбор на среднем каблуке, есть очень интересная модель с фантазийным каблуком. Благодаря своей геометрической форме, каблук очень удобный за счет плоской площадки: сзади он выглядит широким, что дает ему устойчивость. В то же время сбоку он тонкий и изящный.

С корабля на бал. Выпорхнуть из офиса и успеть на праздничный банкет – вся магия в гламурных ботильонах «Браво».

Юлия Канцевич:

Для тех, кто предпочитает более удобный консервативный образ, мы предлагаем модели на средних устойчивых каблуках. Большинство таких моделей выполнены на полнотных колодках, модели выполнены из различных видов натуральной кожи: от простых гладких до велюра с металлическими покрытиями.

Дополните образ блеском в глазах, а блеск для губ удобно поместить в миниатюрный клатч. Почувствуйте волшебство преображения вместе с «Марко».