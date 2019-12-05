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Шапочка бини и шарфы в стиле бохо. Тренды вязаной моды 2020 года

05 декабря 2019 08:08
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Анастасия Макеева, корреспондент:
Холода не беда, если связать косы из ангоры и шерсти. Отправимся в гости к стилистам и узнаем все о вязаной моде.

Шапочка бини и шарфы в стиле бохо. Тренды вязаной моды 2020 года-1

Грубая вязка в деревенском стиле и нежная прозрачная паутина. Укороченные свитера и оверсайз. Зима на подиуме выдалась переменчивой, но невероятно красивой и уютной.

Шапочка бини и шарфы в стиле бохо. Тренды вязаной моды 2020 года-4

Ольга Денисова, стилист:
Очень модно работать с плечом, это может быть и приспущенный рукав, открытое плечо. Тренд, когда мы свитер загружаем в одежду и видна только часть. 

Шапочка бини и шарфы в стиле бохо. Тренды вязаной моды 2020 года-7

Дизайнеры добавили пряже жемчуга и блеска. Дерзкие прорези и романтичную шнуровку. Бабушкины помпоны и ультрамодные принты.

Шапочка бини и шарфы в стиле бохо. Тренды вязаной моды 2020 года-10

Обратят на себя внимание рукава-колокольчики и буфы.

Шапочка бини и шарфы в стиле бохо. Тренды вязаной моды 2020 года-13

Ольга Денисова:
Любая вязка, особенно тончайшая, красиво отражает и подчеркивает любое шелковое изделие, которое на вас одето.

В зимних аксессуарах балом правит крупная вязка. Душу согреют объемные шарфы в стиле бохо и разноцветные нити.

Шапочка бини и шарфы в стиле бохо. Тренды вязаной моды 2020 года-16

Наталья Павловская, дизайнер аксессуаров:
Шапочка бини – это основной аксессуар этого сезона. В этом деле самое главное  не натягивать полностью на голову, а так задорно оставить на затылке.

Шапочка бини и шарфы в стиле бохо. Тренды вязаной моды 2020 года-19

Для тех, кто не любит крупные, неудобные шапки, такая повязка будет идеальным выходом для того, чтобы не испортить прическу.

Шапочка бини и шарфы в стиле бохо. Тренды вязаной моды 2020 года-22

Вязка в этом сезоне со вкусом пломбира и ягод. В топе ярко-оранжевый, синий, винный, изумрудный, а также эффект градиента. Главное, укутаться под свой цветотип и природу. Круглолицым барышням, например, не стоит носить обтягивающие шапки и закрывать лоб.

Шапочка бини и шарфы в стиле бохо. Тренды вязаной моды 2020 года-25

Наталья Павловская:
Для треугольного типа лица отлично подойдут вязаные изделия, которые будут прикрывать лоб, главное, чтобы они не были сильно обтягивающими. Это могут быть различные шапочки с отворотами, это могут быть объемные повязки или это могут быть береты, которые надеты набок.

Шапочка бини и шарфы в стиле бохо. Тренды вязаной моды 2020 года-28

Если говорить о прямоугольном типе лица, то главное иметь горизонтальную линию в вязаных аксессуарах.

Шапочка бини и шарфы в стиле бохо. Тренды вязаной моды 2020 года-31

Утепляйтесь и кружите в зимнем вальсе всем на радость.

# Мода # Мода # Ольга Денисова # Наталья Павловская # Фотофакт # Стиль

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