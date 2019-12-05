Шапочка бини и шарфы в стиле бохо. Тренды вязаной моды 2020 года

Анастасия Макеева, корреспондент:

Холода не беда, если связать косы из ангоры и шерсти. Отправимся в гости к стилистам и узнаем все о вязаной моде.

Грубая вязка в деревенском стиле и нежная прозрачная паутина. Укороченные свитера и оверсайз. Зима на подиуме выдалась переменчивой, но невероятно красивой и уютной.

Ольга Денисова, стилист:

Очень модно работать с плечом, это может быть и приспущенный рукав, открытое плечо. Тренд, когда мы свитер загружаем в одежду и видна только часть.

Дизайнеры добавили пряже жемчуга и блеска. Дерзкие прорези и романтичную шнуровку. Бабушкины помпоны и ультрамодные принты.

Обратят на себя внимание рукава-колокольчики и буфы.

Ольга Денисова:

Любая вязка, особенно тончайшая, красиво отражает и подчеркивает любое шелковое изделие, которое на вас одето. В зимних аксессуарах балом правит крупная вязка. Душу согреют объемные шарфы в стиле бохо и разноцветные нити.

Наталья Павловская, дизайнер аксессуаров:

Шапочка бини – это основной аксессуар этого сезона. В этом деле самое главное – не натягивать полностью на голову, а так задорно оставить на затылке.

Для тех, кто не любит крупные, неудобные шапки, такая повязка будет идеальным выходом для того, чтобы не испортить прическу.

Вязка в этом сезоне со вкусом пломбира и ягод. В топе ярко-оранжевый, синий, винный, изумрудный, а также эффект градиента. Главное, укутаться под свой цветотип и природу. Круглолицым барышням, например, не стоит носить обтягивающие шапки и закрывать лоб.

Наталья Павловская:

Для треугольного типа лица отлично подойдут вязаные изделия, которые будут прикрывать лоб, главное, чтобы они не были сильно обтягивающими. Это могут быть различные шапочки с отворотами, это могут быть объемные повязки или это могут быть береты, которые надеты набок.

Если говорить о прямоугольном типе лица, то главное – иметь горизонтальную линию в вязаных аксессуарах.