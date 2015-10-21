«У меня правило – не встречаться с парнями ниже 190 см»: 20-летняя студентка стала обладательницей самых длинных ног на планете

Новости США. В школе ее называли жирафом и отказывались дружить, причем и мальчики, и девочки. 20-летняя студентка из Флориды намерена семимильными шагами завоевывать мир моды. Говорит, что не стесняется своего роста, хоть и настрадалась из-за него.





Холли Берт:

В школе меня дразнили жирафом, но после переезда в Нью-Йорк я вдруг стала пользоваться бешеной популярностью. Меня буквально преследуют парни, для которых длинные ноги – что-то вроде фетиша. Когда я стою на каблуках, у мужчин отваливается челюсть. Но у меня правило – не встречаться с парнями ниже 190 сантиметров.



Холли Берт с подругой

С ростом 195 сантиметров Холли на голову выше не только всех подруг, но и парней. Девушке непросто прийти в магазин и купить понравившуюся вещь: все коротко до неприличия. Трудности Холли Берт испытывает, когда ездит в авто: ногам очень неуютно. В маленькие авто красавица просто не помещается.





Холли Берт:

У моего бывшего бойфренда был Mini Cooper, и как-то мы отправились в поездку по Флориде. Это был худший отпуск в моей жизни.

Американская пресса присвоила Холли титул «самые длинные ноги планеты».

Длина ее ног составляет 125,7 см, таким образом, она побила рекорд предыдущей обладательницы необычного титула – у 26-летней модели из Техаса Лорен Уильямс этот показатель составляет 124,4 см.



