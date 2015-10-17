Слишком красива: популярную китайскую актрису обвинили в том, что её красота – ненастоящая

Новости Китая. Скандал в киноиндустрии Китая разразился после того, как одна из клиник заявила, что лицо 26-летней актрисы и модели Енг Вин – результат работы пластических хирургов.
Новости Китая. Скандал в киноиндустрии Китая разразился после того, как одна из клиник заявила, что лицо 26-летней актрисы и модели Енг Вин – результат работы пластических хирургов.
Енг Вин
Для того, чтобы опровергнуть обвинения, девушка прошла комплексное медицинское обследование, в том числе и рентгеновское сканирования лица. Специалисты подтвердили: костные и мягкие ткани действительно никогда не подвергались искусственным деформациям.
Енг Вин
Енг потребовала от клиники, которая раздувала слухи по поводу ее «ненастоящей» внешности, компенсацию в размере 80 тысяч долларов.
Енг Вин также подчеркнула, что европейские черты лица у нее от дедушки-немца.
Енг Вин
Напомним, минувшей весной внимание мировых средств массовой информации было приковано к еще одной китаянке. 15-летняя Ли Хи Данаэ, в отличие от кинозвезды Енг Вин, обращалась к пластическим хирургам. И все для того, чтобы стать красивее и вернуть парня. Многие поклонники Ли считают, что девушка «слишком красива». Однако находятся люди, сомневающиеся в подлинности фотографий. Они убеждены, что фотографии были подвергнуты цифровой обработке (подробности здесь).