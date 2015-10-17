Слишком красива: популярную китайскую актрису обвинили в том, что её красота – ненастоящая

Новости Китая. Скандал в киноиндустрии Китая разразился после того, как одна из клиник заявила, что лицо 26-летней актрисы и модели Енг Вин – результат работы пластических хирургов.



Енг Вин

Для того, чтобы опровергнуть обвинения, девушка прошла комплексное медицинское обследование, в том числе и рентгеновское сканирования лица. Специалисты подтвердили: костные и мягкие ткани действительно никогда не подвергались искусственным деформациям.



Енг Вин

Енг потребовала от клиники, которая раздувала слухи по поводу ее «ненастоящей» внешности, компенсацию в размере 80 тысяч долларов.



Енг Вин также подчеркнула, что европейские черты лица у нее от дедушки-немца.