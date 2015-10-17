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Слишком красива: популярную китайскую актрису обвинили в том, что её красота – ненастоящая

17 октября 2015 17:10
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Новости Китая. Скандал в киноиндустрии Китая разразился после того, как одна из клиник заявила, что лицо 26-летней актрисы и модели Енг Вин – результат работы пластических хирургов.

Слишком красива: популярную китайскую актрису обвинили в том, что её красота – ненастоящая-1


Енг Вин 

Для того, чтобы опровергнуть обвинения, девушка прошла комплексное медицинское обследование, в том числе и рентгеновское сканирования лица. Специалисты подтвердили: костные и мягкие ткани действительно никогда не подвергались искусственным деформациям.

Слишком красива: популярную китайскую актрису обвинили в том, что её красота – ненастоящая-4


Енг Вин 

Енг потребовала от клиники, которая раздувала слухи по поводу ее «ненастоящей» внешности, компенсацию в размере 80 тысяч долларов.

Енг Вин также подчеркнула, что европейские черты лица у нее от дедушки-немца.

Слишком красива: популярную китайскую актрису обвинили в том, что её красота – ненастоящая-7


Енг Вин

Напомним, минувшей весной внимание мировых средств массовой информации было приковано к еще одной китаянке. 15-летняя Ли Хи Данаэ, в отличие от кинозвезды Енг Вин, обращалась к пластическим хирургам. И все для того, чтобы стать красивее и вернуть парня. Многие поклонники Ли считают, что девушка «слишком красива». Однако находятся люди, сомневающиеся в подлинности фотографий. Они убеждены, что фотографии были подвергнуты цифровой обработке (подробности здесь).

# Красота # Фотофакт # Мода # Ли Хи Данаэ # Енг Вин

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