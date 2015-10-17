59-й размер обуви: 20-летний венесуэлец – обладатель самой длинной стопы в мире

Правда, по словам молодого человека, его ноги далеко не всегда приносили радость. Уже в школе Джейсон испытывал дискомфорт: за один учебный год его нога выросла с 38-го размера на 46-й.

Когда Джейсону исполнилось 10 лет, он стал стремительно расти. Мальчика одолевали сильные головные боли, он чувствовал, как ломит суставы, и ничего не мог с этим поделать. Родители забили тревогу и обратились к специалистам. Амалиа де Родригез, мать рекордсмена: Врачи пришли к выводу, что у сына опухоль гипофиза. Это у нас семейное, но именно у Джейсона она обострилась и проявилась таким образом.

Из-за гигантской ноги Родригез постоянно подвергался насмешкам со стороны сверстников. Над ним издевались, поэтому мальчик ненавидел школу: уходя туда каждое утро, он уже заранее знал, что на перемене в очередной раз «получит порцию» нелицеприятных шуток.

Игрок БК «Цмоки-Минск» Иван Мараш носит обувь 49-го размера. Спортсмен о маленьких проблемах больших людей здесь.

Джейсон Родригез, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса:

Уже в 14 лет я не мог подобрать подходящий размер обуви. Все было мало. Ботинки шили из обычной ткани. Они быстро изнашивались и рвались. Я часто ходил босиком.

Тем не менее, благодаря установленному рекорду, прославленные сапожники мира мечтают сделать для Джейсона хотя бы одну пару обуви.

По словам друзей, а их у Родригеза немного, несмотря на известность, он остается таким же добрым и отрытым человеком и мечтает помогать людям, страдающим от депрессии.