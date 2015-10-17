Прямой эфир

59-й размер обуви: 20-летний венесуэлец – обладатель самой длинной стопы в мире

17 октября 2015 14:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Венесуэлы. 20-летний житель Венесуэлы Джейсон Родригез на неделе признан обладателем самой длинной стопы в мире.

59-й размер обуви: 20-летний венесуэлец – обладатель самой длинной стопы в мире-1

Правда, по словам молодого человека, его ноги далеко не всегда приносили радость. Уже в школе Джейсон испытывал дискомфорт: за один учебный год его нога выросла с 38-го размера на 46-й.

Как живут высокие белорусы: баскетболист Александр Куль (2 метра 13 сантиметро­в), логист Татьяна Молош (42 размер обуви) смотрите здесь.

59-й размер обуви: 20-летний венесуэлец – обладатель самой длинной стопы в мире-4

Когда Джейсону исполнилось 10 лет, он стал стремительно расти. Мальчика одолевали сильные головные боли, он чувствовал, как ломит суставы, и ничего не мог с этим поделать. Родители забили тревогу и обратились к специалистам.

Амалиа де Родригез, мать рекордсмена:
Врачи пришли к выводу, что у сына опухоль гипофиза. Это у нас семейное, но именно у Джейсона она обострилась и проявилась таким образом.

Из-за гигантской ноги Родригез постоянно подвергался насмешкам со стороны сверстников. Над ним издевались, поэтому мальчик ненавидел школу: уходя туда каждое утро, он уже заранее знал, что на перемене в очередной раз «получит порцию» нелицеприятных шуток.

Сейчас Джейсон носит обувь 59-го размера. Длина ступней уже достигла 40 сантиметров.

59-й размер обуви: 20-летний венесуэлец – обладатель самой длинной стопы в мире-7

Игрок БК «Цмоки-Минск» Иван Мараш носит обувь 49-го размера. Спортсмен о маленьких проблемах больших людей здесь

Джейсон Родригез, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса:
Уже в 14 лет я не мог подобрать подходящий размер обуви. Все было мало. Ботинки шили из обычной ткани. Они быстро изнашивались и рвались. Я часто ходил босиком.

Тем не менее, благодаря установленному рекорду, прославленные сапожники мира мечтают сделать для Джейсона хотя бы одну пару обуви. 

По словам друзей, а их у Родригеза немного, несмотря на известность, он остается таким же добрым и отрытым человеком и мечтает помогать людям, страдающим от депрессии.

59-й размер обуви: 20-летний венесуэлец – обладатель самой длинной стопы в мире-10

16-летний британец стал самым молодым покорителем Южного полюса. Белорусский силач Кирилл Шимко установил мировой рекорд, протянув 3 метра танк весом 11,5 тонн. Самая большая в мире семья съедает на ужин 30 кур и 50 кг картофеля.

Больше информации об этих и многих других рекордах Гиннеса вы найдете здесь.

# общество # Книга рекордов Гиннесса # Фотофакт # Джейсон Родригез

Другие новости рубрики

Все новости
Актриса Линдси Лохан заявила о намерении баллотироваться в президенты США
17 октября 2015 13:09

Актриса Линдси Лохан заявила о намерении баллотироваться в президенты США

Стрит-арт в Минске: где и какие необычные фасады зданий можно увидеть?
16 октября 2015 18:00

Стрит-арт в Минске: где и какие необычные фасады зданий можно увидеть?

С 19 октября запускается экспресс-автобус №1218 по маршруту «Уручье-4» – ст. метро «Могилевская» – микрорайон «Сокол»
16 октября 2015 17:54

С 19 октября запускается экспресс-автобус №1218 по маршруту «Уручье-4» – ст. метро «Могилевская» – микрорайон «Сокол»