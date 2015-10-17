59-й размер обуви: 20-летний венесуэлец – обладатель самой длинной стопы в мире

Новости Венесуэлы. 20-летний житель Венесуэлы Джейсон Родригез на неделе признан обладателем самой длинной стопы в мире.
Новости Венесуэлы. 20-летний житель Венесуэлы Джейсон Родригез на неделе признан обладателем самой длинной стопы в мире.
Правда, по словам молодого человека, его ноги далеко не всегда приносили радость. Уже в школе Джейсон испытывал дискомфорт: за один учебный год его нога выросла с 38-го размера на 46-й.
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Когда Джейсону исполнилось 10 лет, он стал стремительно расти. Мальчика одолевали сильные головные боли, он чувствовал, как ломит суставы, и ничего не мог с этим поделать. Родители забили тревогу и обратились к специалистам.
Амалиа де Родригез, мать рекордсмена:
Врачи пришли к выводу, что у сына опухоль гипофиза. Это у нас семейное, но именно у Джейсона она обострилась и проявилась таким образом.
Из-за гигантской ноги Родригез постоянно подвергался насмешкам со стороны сверстников. Над ним издевались, поэтому мальчик ненавидел школу: уходя туда каждое утро, он уже заранее знал, что на перемене в очередной раз «получит порцию» нелицеприятных шуток.
Сейчас Джейсон носит обувь 59-го размера. Длина ступней уже достигла 40 сантиметров.
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Джейсон Родригез, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса:
Уже в 14 лет я не мог подобрать подходящий размер обуви. Все было мало. Ботинки шили из обычной ткани. Они быстро изнашивались и рвались. Я часто ходил босиком.
Тем не менее, благодаря установленному рекорду, прославленные сапожники мира мечтают сделать для Джейсона хотя бы одну пару обуви.
По словам друзей, а их у Родригеза немного, несмотря на известность, он остается таким же добрым и отрытым человеком и мечтает помогать людям, страдающим от депрессии.
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