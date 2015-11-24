Топ зимних трендов. Что предлагают белорусские дизайнеры в сезоне осень-зима 2016?

Пальто из шинели, оригинальные сумки с бахромой и теплые приталенные платья.
Осенне-зимняя симфония. Дизайнер Анастасия Ларионова убеждает, что в холода можно оставаться стильными и женственными. Она наряжает девушек в приталенные платья из шерсти, вдохновляется темой ретро и силуэтами 40-х годов. Однотонность деликатно дополняет декором.
Уютные пальтовые ткани, хлопок - отлично держат форму и создают комфорт.
Дизайнеру нравится играть с фактурами. Трикотаж и шерсть она сочетает с лёгким шёлком и создаёт воздушные образы.
Пудровые, бордовые, рыжие и бирюзово-дымчатые оттенки - такая осенняя приглушенная палитра согревает душу и выглядит элегантно.
Классическая клетка - показатель отличного вкуса.
Фаворит дизайнера - универсальные шорты.
Модели аля-удлененные пиджаки. Прямые силуэты без воротника. Все это - актуальные пальто 2016. Уникальный декор - почерк дизайнера Кати Тикоты. На создание пальто ее вдохновила школьная форма. Яркие накладные карманы, налокотники - детали создают настроение.
Укороченные деловые модели выглядят динамично и оригинально.
Объемная крупная вязка - любимый зимний тренд. Так и хочется укутаться в теплые снуды, уютные свитера и накинуть на платья длинный кардиган.
Этой зимой модны махер, красивый узор из кос, V-образные вырезы и эффектное сочетание нескольких оттенков в одной вещи.
Дизайнер Наталья Павловская предлагает новый формат утепления - манишки.
Удлиненные теплые жилеты, трикотажные платья с отрезной талией или платья-футляры. Это - незаменимые вещи в зимнем гардеробе. Их легко комбинировать с другой одеждой и выглядеть всегда по-новому.
Будьте модными и берегите себя зимой!