Топ зимних трендов. Что предлагают белорусские дизайнеры в сезоне осень-зима 2016?

Пальто из шинели, оригинальные сумки с бахромой и теплые приталенные платья.

Осенне-зимняя симфония. Дизайнер Анастасия Ларионова убеждает, что в холода можно оставаться стильными и женственными. Она наряжает девушек в приталенные платья из шерсти, вдохновляется темой ретро и силуэтами 40-х годов. Однотонность деликатно дополняет декором.

Уютные пальтовые ткани, хлопок - отлично держат форму и создают комфорт.

Дизайнеру нравится играть с фактурами. Трикотаж и шерсть она сочетает с лёгким шёлком и создаёт воздушные образы.

Пудровые, бордовые, рыжие и бирюзово-дымчатые оттенки - такая осенняя приглушенная палитра согревает душу и выглядит элегантно.

Классическая клетка - показатель отличного вкуса.

Фаворит дизайнера - универсальные шорты.

Модели аля-удлененные пиджаки. Прямые силуэты без воротника. Все это - актуальные пальто 2016. Уникальный декор - почерк дизайнера Кати Тикоты. На создание пальто ее вдохновила школьная форма. Яркие накладные карманы, налокотники - детали создают настроение.

Укороченные деловые модели выглядят динамично и оригинально.

Объемная крупная вязка - любимый зимний тренд. Так и хочется укутаться в теплые снуды, уютные свитера и накинуть на платья длинный кардиган.

Этой зимой модны махер, красивый узор из кос, V-образные вырезы и эффектное сочетание нескольких оттенков в одной вещи.

Дизайнер Наталья Павловская предлагает новый формат утепления - манишки.

Удлиненные теплые жилеты, трикотажные платья с отрезной талией или платья-футляры. Это - незаменимые вещи в зимнем гардеробе. Их легко комбинировать с другой одеждой и выглядеть всегда по-новому.

Будьте модными и берегите себя зимой!