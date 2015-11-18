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Современный дизайн народного костюма представили на фестивале этностиля в Минске

18 ноября 2015 10:12
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Самобытность, ручная работа, экологичность и медийность. Этно стиль  - источник вдохновения кутюрье. Этот стиль всегда будет громко звучать на подиуме. Так в этом году на Высокой Неделе моды мировые дизайнеры сделали белорусскую вышиванку трендом. Изящная вышивка красовалась на сарафанах в славянском стиле.

Алый орнамент - символ Купалля и солнца, льняных полотна. Трактовку белорусского костюма представили и наши дизайнеры. Тема фестиваля - этно стиль.

Вдохновленные красотами синеокой и национальным колоритом они создали одежду как для «выхода в свет», так и для жизни в большом городе.

Дизайнер Анастасия Декон за основу взяла мужской деловой костюм - сукно. И преобразила декором.

Что бы было, если бы наш национальный костюм дожил бы до нашего времени? В чем бы вы могли отправиться на работу, учёбу и даже в клуб.

Дизайнеры предложили варианты деловой, спортивной одежды в стиле этно. Кроме всего этого, добавили национальный колорит.

Этно - это наша культура, наполненная гармонией и красотой. От современного дизайна народного костюма - иного формата фестиваля - публика осталась в восторге. Он, наверняка, станет хорошей традицией.

# Фестиваль # Фотофакт # Фестивали и карнавалы # Мода # Мода # Анастасия Фалькович # Татьяна Рушняк # Антон Ярощик # Анастасия Дзикун

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