Дни итальянской моды проходят в Минске. Мнение экспертов: что будет модно в этом сезоне?

В эти дни в Минске проходят дни итальянской моды, и, конечно же, современным белорусам очень интересно узнать, что предлагает один из лидеров мировой моды.

Об этом расскажут гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - Морено Бордони, секретарь Итальянской конфедерации промышленных предприятий, Андреа Валлашани, эксперт в области женской моды (Италия), Федерико Роберти, директор фирмы по пошиву одежды (Италия), Ирина Сиверцева, руководитель пресс-службы Посольства Италии в Минске.

Что можно увидеть на модном показе?

Морено Бордони, секретарь Итальянской конфедерации промышленных предприятий:

Сегодня на модном показе моды Италия-Минск вы сможете увидеть достижения итальянской модной индустрии. В этом году, в отличие от остальных, наш показ будет проходить в стиле total-look, это концепция, которая предполагает заботу о собственном стиле во всех мельчайших деталях: начиная с прически, заканчивая - аксессуарами. Будет показана и женская, и мужская мода. И, конечно, надо отдать дань белорусскому колориту. И поэтому мы привезли с собой пуховики, пальто и шубы.

Ещё одна коллекция будет посвящена сезону «Весна-Лето-2016». Мы покажем самые модные в будущем году купальники.

На что следует обратить внимание в этом сезоне? Что сейчас является самым «писком»?

Морено Бордони, секретарь Итальянской конфедерации промышленных предприятий:

Наверное, это приятная новость для мужчин, которых привлекают только костюмы. Всё-таки классический костюм - это вещь вне времени. Он навсегда остаётся элегантным.

Андреа Валлашани, эксперт в области женской моды (Италия):

Пуховик в сочетании с обувью на высоком каблуке - сегодня это модно. Пуховик в этом сезоне носят укороченный. Как и обувь. Щиколотка должна быть приоткрыта. Это сексуально!

Это не шутка! Это довольно правильная тенденция, поскольку сегодня мы не рассматриваем пуховик, как исключительно зимний аксессуар. Есть ультратонкие пуховики, которые могут заменять пиджак, жакет или пальто.

Если вещь, которая была модной в прошлом сезоне, - вышла из моды, что с ней делать? Её оставлять или каким-то образом преобразить?

Морено Бордони, секретарь Итальянской конфедерации промышленных предприятий:

Самое главное - изменить менталитет, подход. Не следует относиться к моде, как к абсолютной истине. К брендам - как к объектам желания, которые непременно надо удовлетворить. Итальянская мода - это, прежде всего, стиль. Стиль, который выгодно отличается своим качеством и который не зависит от времени. Конечно, итальянские вещи и обувь, зачастую, стоят дороже, чем аналогичные вещи, которые произведены в других странах мира, но таким образом вы удовлетворяетесь качеством, и спустя много лет, даже десятилетия, этот костюм останется для вас надёжным помощником и «палочкой-выручалочкой» во всех ситуациях.

Есть ли вещи, которые уже канули в лету, вышли из моды и уже не вернутся?

Андреа Валлашани, эксперт в области женской моды (Италия):

Я лучше скажу, что будет популярно в следующем сезоне. Это спортивный стиль. Стиль CASUAL. Но в нём обязательно должны присутствовать украшения. Например, стразы. Ещё останутся популярны полусапожки и батильоны, которые будут открывать щиколотку. Стоит избегать слишком «милитаристых», «солдатских» сапог.