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Праздник парикмахерского искусства: Чемпионат Беларуси «Стиль и красота -2015» и VIII-ой Международный фестиваль красоты «Роза ветров HAIR-2015»

12 ноября 2015 09:02
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Поистине праздник парикмахерского искусства. Так в кулуарах организаторы  называли чемпионат Беларуси «Стиль и  Красота» и 8 международный фестиваль красоты «Роза ветров». Итог соревнований -  команда лучших белорусских  мастеров будет бороться за победу на Чемпионатах Европы и Мира.

Самые обсуждаемые  работы –  причёски новобрачных. На их креатив стилистам отводилось всего лишь полчаса. Но уже после, завидные невесты, как будто только  сошедшие с глянцевых передовиц, дефилировали в новых образах. Их красота и роскошность вызывали споры не только у зрителей.

Пожалуй,  это самые креативные работы. Красные, ярко-розовые, зеленые волосы. Не пугайтесь: это не повседневный тип прически.  Такое утром спросонья не «начешешь»!

Да и в принципе, сие благолепие сможет поддаться  только «лепке» мастера.

Дмитрий удивлять своим трудом приехал из России. На конкурсе в Минске впервые. Тем не менее, в  своем деле он  уже ас.    

Как говорят сами специалисты, нынче модно то,  что естественно. Ведь  банально сменив цвет волос, или сделав новую прическу, вы все равно за модой не угонитесь.

 

# Фестиваль # Фотофакт # Мода # Константин Войтеховский

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