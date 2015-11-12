Праздник парикмахерского искусства: Чемпионат Беларуси «Стиль и красота -2015» и VIII-ой Международный фестиваль красоты «Роза ветров HAIR-2015»

Поистине праздник парикмахерского искусства. Так в кулуарах организаторы называли чемпионат Беларуси «Стиль и Красота» и 8 международный фестиваль красоты «Роза ветров». Итог соревнований - команда лучших белорусских мастеров будет бороться за победу на Чемпионатах Европы и Мира.

Самые обсуждаемые работы – причёски новобрачных. На их креатив стилистам отводилось всего лишь полчаса. Но уже после, завидные невесты, как будто только сошедшие с глянцевых передовиц, дефилировали в новых образах. Их красота и роскошность вызывали споры не только у зрителей.

Пожалуй, это самые креативные работы. Красные, ярко-розовые, зеленые волосы. Не пугайтесь: это не повседневный тип прически. Такое утром спросонья не «начешешь»!

Да и в принципе, сие благолепие сможет поддаться только «лепке» мастера.

Дмитрий удивлять своим трудом приехал из России. На конкурсе в Минске впервые. Тем не менее, в своем деле он уже ас.

Как говорят сами специалисты, нынче модно то, что естественно. Ведь банально сменив цвет волос, или сделав новую прическу, вы все равно за модой не угонитесь.