Street fashion вместо подиума: что носят на улицах Минска? (Часть 40)

Лиза:

Наконец-то наступила та погода, которая позволяет нам носить платья! Сегодня я выбрала свое любимое платье на весну, оно бежевое, универсальное, к нему можно подобрать самые разные аксессуары. Сегодня мой выбор пал на розовый клатч и туфли с розовой платформой. Кружево всегда актуально и смотрится красиво и нежно на девушке.

Маргарита:

Весной хорошо, когда образ яркий, потому что светит солнышко, радостное настроение. Такой сказочный принт с зайцем. Под него, соответственно, подбирались украшения: зеленые кольцо и серьги. Довольно массивные ботинки, и под легкие весенние платья хорошо смотрятся кожанки, в данном случае это косуха, оно более интересно дополняет платье.

Полина:

Сегодня на мне летящее платье, такое женственное и романтичное от белорусского дизайнера Валерии Аксеновой. Оно само по себе очень яркое, задает правильное, хорошее настроение. Но оно несколько торжественное, поэтому постаралась обыграть его простыми вещами, удобными. На мне простая кожаная черная куртка, простые кожаные черные сапоги на плоском ходу, для того, чтобы было удобно, уютно и комфортно. В общем, простой лук, но немного с задорным, игривым настроением.