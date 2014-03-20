Street fashion вместо подиума: что носят на улицах Минска? (Часть 39)

Дарья:

Идем в секонд-хенд, покупаем штанишки, которые нравятся, мама ушивает. Ботинки, в принципе, английские, но они довольно старые, это классика. Я стараюсь более классически одеваться. Ну, и в целом, что понравится, что нравится, то и берешь.

Елена:

Я в своей любимой шапочке, которая в виде мишки, она мне понравилась тем, что она такая милая, ее я приобрела в секонд-хенде. Шарфик, у него такая стеганая фактура, его купила в Вильнюсе. У меня есть такое интересное кольцо. Вообще не ношу колец, но именно это я его просто полюбила, оно для меня, как талисман. Дополнила все колготами с эффектом рваности, которые популярны уже несколько сезонов.

Михаил:

Знаете, есть такой фильм известный «За двумя зайцами», где главный герой заходит в парк, натыкается на горожан (урлу - сленг), они к нему пристают и ощупывают его одежду, и что он говорит: «Главное у человека - форма». Как и на мне сейчас, это форма которая соответствует времени, весне. С рубашкой такая история. На выбор у меня было две: либо с точечками либо с пшеничкой. Но поскольку много было уже рубашек с орнаментом, я решил взять эти точки, потому что они интересно смотрятся на этом фоне.