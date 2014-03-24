Весенние платья: выбираем новый образ вместе со «Студией хорошего настроения»!

Новости Беларуси. Проснулся город, солнце внутри! Весной задуматься о своем преображении - самое время! Кружимся в модных платьях вместе!

Лаконичные формы, осиная талия, красивые плечи и расклешенные юбки. Настоящие девушки-цветы! Дизайнер Анастасия Ларионова выбрала безупречный нью-лук! Невероятно женственный и элегантный стиль 50-х, придуманный Кристианом Диором, – классика на все времена. Вдохновленная эпохой старого Голливуда и образами кинодив, белорусский дизайнер создала свою яркую трактовку.

Анастасия Ларионова, дизайнер:

Взяла основную стилистику клетчатую, разбавила немножко современными тканями, но в основном это яркая клетка – розовый, синий, зеленый цвета. Клетка актуальна несколько сезонов подряд, она не выходит из моды никогда, она всегда является активным дополнением. Всегда, когда человек использует в своем образе клетку, всегда чувствуется стиль.

Универсальные свободные пальто отлично дополнили платья. Дизайнер выбрала по-весеннему сочные цвета и украсила детали клеткой. Орнамент «гусиная лапка» также не сдает позиций этой весной. Выбирайте простые формы, и будете выглядеть всегда стильно и свежо.

Невесомое ажурное кружево всегда выглядит очаровательно и загадочно! Тренд-долгожитель и источник вдохновения кутюрье. Этот теплый сезон не исключение. Дизайнер Лера Аксенова нашла необычный вариант для платьев. Принт с имитацией кружева, нежная пастельная гамма и аристократичная длина миди. Акцент на талию, мягкие складочки. Так и хочется закружиться в лучах солнца! Полупрозрачное кружево – спутник не только вечерних выходов в свет, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Валерия Аксенова, дизайнер:

Это вариант такого игривого кружева, за счет того, что платье идет без подкладки, оно полупрозрачное. Конечно, просто так его не оденешь, тут уже вариант, что нужно обыгрывать, это либо боди, либо какая-то нижняя майка, платье, либо леггинсы с красивым бельем. Все зависит от степени рискованности девушки, которая выбирает подобное платье.

Благородный синий цвет, легкий хлопок и ненавязчивый принт.

Весной платья, порой, напоминают живописные полотна. Геометрия, этника и даже абстракция – все приветствуется в теплом сезоне.

Белорусский дизайнер выбирает приталенные силуэты и расклешенные юбки, играет с декором. Невероятный рисунок напоминает снежинки, как прощание с зимой и нежная прохлада летом…

Валерия Аксенова, дизайнер:

Недавно появилась в модных тенденциях длина миди в платьях, в юбках. Это очень выигрышный вариант, потому что выбирая разную обувь и обыгрывая подобную длину, можно добиться разных, необычных образов. Вставая на каблук, это уже такой нарядный, праздничный, необычный вариант. А если выбираешь на лето балетки, сандалии, т.е. более плоский ход, то уже повседневный вариант, удобный вариант

Буйство цветочно-ягодных мотивов не выйдут из весенне-летней моды никогда! Бутоны каждый сезон распускаются на струящихся платьях.

Пусть вас не пугает размер цветов, рисунок не может испортить вашу фигуру, все зависит от фактуры ткани.

Валерия Аксенова, дизайнер:

Тот же шелк, который будет более струящийся, и, по сути, рисунок будет в одно во все переходить незаметно или тот же хлопок, где это очень четкий, чуть ли не конструктивный рисунок, видный, заметный. Женственный силуэт: короткое, развевающееся, но при этом остался рубашечный покрой верха, т.е. какой-то унисекс, чуть мужская стилистика в изделии, но при этом очень женственный, трогательный сам принт и силуэт.