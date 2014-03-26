Украшения ручной работы дизайнеров Екатерины и Валерии Дубоенко: красиво и несложно!

Новости Беларуси. Всем известно, что лучшие друзья девушек - это бриллианты, но подружиться с ними удается не каждой: уж больно дорого обходится такая дружба. И тут на помощь приходит маленькая женская хитрость.

Безумный блеск и нестерпимое сияние, полудрагоценные камни и основа для бижутерии - все смешалось в едином модном калейдоскопе! Сделать женское ожерелье как можно более заметным и при этом совершенно доступным для всех модниц постарались 2 смелых молодых дизайнера!

Валерия Дубоенко, дизайнер:

У молодежи денег много лишних нет. А у девушек всегда не хватает, и все время ты выбираешь между косметикой, помадой, кафе или чем-то, и хочется выделяться очень. Есть дорогие известные бренды, которые делают вот такие обручи и колье, которые стоят очень дорого и, соответственно, даже для нашего шоу-бизнеса белорусского, очень много молодежи перспективной, вот хотелось сделать что-то необычное.

Девушки предлагают превратиться в лесную нимфу и украсить свои волосы многочисленными цветками. А благодаря поистине царскому ободку, украшенным росписью натуральных разноцветных камней, почувствовать себя королевой сегодня может каждая из нас.

Екатерина Дубоенко, дизайнер:

Когда работа тебе нравится, ты везде пытаешься найти что-то для своей работы. Ты уже знаешь, куда это подойдет, как это будет смотреться. Вот, например, для наших невест, сейчас сезон невест летом, мы предусмотрели вот такие волшебные ободки.

А вдохновила на творчество и заставила поверить в свои силы молодых дизайнеров белорусская певица Виктория Подвербная, которая не смогла устоять перед стильным блеском модных аксессуаров.

Виктория Подвербная, певица:

Я не приверженец минимализма в украшениях, хотя есть такие образы, где это уместно: именно маленькие, небольшие аксессуары. А так я предпочитаю массивные, красивые, как артист, чтобы это было видно и со сцены, и так, в жизни. Так мы и познакомились с девочками, как-то случайно забрела на их страничку, увидела, что очень красивые аксессуары делают наши молодые дизайнеры, и как-то так сказывается, что все молодые творческие люди должны друг другу помогать, тем более, если они соотечественники.

Творить девушки готовы сутки напролет, вдохновение словно витает в воздухе! Каприз и роскошь, выразительность и яркость - основа творческого тандема, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Екатерина Дубоенко, дизайнер:

Добавляя в наряд просто какой-то отдельный аксессуар, смелый, яркий, откровенный – это сразу бросается в глаза, это сразу показывает вашу индивидуальность, вашу неповторимость, и нам самим это очень нравится, честно, очень нравится то, что мы делаем.

Валерия Дубоенко, дизайнер:

Для работы мы покупаем в наших белорусских магазинах хорошую фурнитуру. Допустим, в этом колье использована итальянская фурнитура, хрусталь, камни натуральные мы покупаем тоже здесь.

Такое мерцающее ожерелье великолепно дополнит шикарный вечерний образ. А кокетливые ободки прекрасно впишутся и придадут изящество любой прическе! Любительницы уличного стиля смело могут носить их каждый день, сочетая с рубашками или свитерами.

Валерия Дубоенко,дизайнер:

Дорогие девушки, сейчас мы вам покажем мастер-класс, как можно сделать своими руками обруч из сатиновых роз. Такие розы можно купить в магазине для декора, для скрапбукинга, и обруч обычный пластиковый, но, желательно, матовый, чтобы клей схватился с этим цветком. Клей схватывается не сразу, нужно подождать и таким образом приклеивать остальные цветы… Вот, что у нас получилось. Как видите, это не сложно.