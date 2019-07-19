Создаем модный образ-2019 с помощью аксессуаров и украшений

В программе «Утро. Студия хорошего настроения» рассказываем, как аксессуары и украшения подчеркивают стильный образ.

Огромные серьги и крупные воротники из цепей. Новую жизнь на подиумах получил пластик: прозрачный и яркий пояс подчеркнет талию и добавит наряду космоса.

Наталья Зеневич, стилист:

Чем хороши такие ремни и сумки: пластик от бутылок перерабатывается и получает новую жизнь, новую стоимость, не так легко изнашивается. Фиолетовый пояс с нежно-желтым костюмом будет смотреться очень выигрышно, и если дополнить этот образ сумкой в схожих цветах!

Ольга Денисова, стилист:

Есть большой интерес к натуральным материалам и украшениям, нарочито сделанным в виде hand made. Это и дерево, и металл, жемчуг, солома, перья также в тренде.

Украшения из натуральных материалов лучше сочетать с гладкими тканями. Такой контраст подчеркнет красоту фактур. В топе флуоресцентные жгуты.

Оригинальные серьги эффектно дополнят не только стрит-стайл, но и добавят пикантности ретро.

Кстати, можете смело вытягивать из бабушкиного шкафа авоськи! Они с триумфом вернулись в нашу жизнь. Но 2019-й диктует свои модные правила!

Наталья Зеневич:

Во-первых, это удобно. Если вложить в авоську чехол, то тогда из нее ничего не будет «убегать». Кроме того, авоськи заявляют об определенном стиле жизни – экономия на покупке пластикового пакета, не нагружаем окружающую среду.

Поясные сумки с накладными карманами, как у сантехника, – еще один горячий тренд.

Только носить их лучше с воздушными платьями или вышивкой краше. На фоне брутальности романтика зазвучит еще громче!

В завершение добавим модные головные уборы.

Экзотические повязки и чалма перекочевали с побережья на улицы мегаполисов!