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Создаем модный образ-2019 с помощью аксессуаров и украшений

19 июля 2019 07:19
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В программе «Утро. Студия хорошего настроения» рассказываем, как аксессуары и украшения подчеркивают стильный образ.

Создаем модный образ-2019 с помощью аксессуаров и украшений-1

Огромные серьги и крупные воротники из цепей. Новую жизнь на подиумах получил пластик: прозрачный и яркий пояс подчеркнет талию и добавит наряду космоса.

Создаем модный образ-2019 с помощью аксессуаров и украшений-4

Наталья Зеневич, стилист:
Чем хороши такие ремни и сумки: пластик от бутылок перерабатывается и получает новую жизнь, новую стоимость, не так легко изнашивается. Фиолетовый пояс с нежно-желтым костюмом будет смотреться очень выигрышно, и если дополнить этот образ сумкой в схожих цветах!

Создаем модный образ-2019 с помощью аксессуаров и украшений-7

Создаем модный образ-2019 с помощью аксессуаров и украшений-9

Ольга Денисова, стилист:
Есть большой интерес к натуральным материалам и украшениям, нарочито сделанным в виде hand made. Это и дерево, и металл,  жемчуг, солома, перья также в тренде.

Создаем модный образ-2019 с помощью аксессуаров и украшений-12

Украшения из натуральных материалов лучше сочетать с гладкими тканями. Такой контраст подчеркнет красоту фактур. В топе флуоресцентные жгуты.

Создаем модный образ-2019 с помощью аксессуаров и украшений-15

Оригинальные серьги эффектно дополнят не только стрит-стайл, но и добавят пикантности ретро.

Создаем модный образ-2019 с помощью аксессуаров и украшений-18

Создаем модный образ-2019 с помощью аксессуаров и украшений-20

Кстати, можете смело вытягивать из бабушкиного шкафа авоськи! Они с триумфом вернулись в нашу жизнь. Но 2019-й диктует свои модные правила!

Создаем модный образ-2019 с помощью аксессуаров и украшений-23

Создаем модный образ-2019 с помощью аксессуаров и украшений-25

Наталья Зеневич:
Во-первых, это удобно. Если вложить в авоську чехол, то тогда из нее ничего не будет «убегать». Кроме того, авоськи заявляют об определенном стиле жизни – экономия на покупке пластикового пакета, не нагружаем окружающую среду. 

Создаем модный образ-2019 с помощью аксессуаров и украшений-28

Создаем модный образ-2019 с помощью аксессуаров и украшений-30

Создаем модный образ-2019 с помощью аксессуаров и украшений-32

Поясные сумки с накладными карманами, как у сантехника, – еще один горячий тренд.

Создаем модный образ-2019 с помощью аксессуаров и украшений-35

Только носить их лучше с воздушными платьями или вышивкой краше. На фоне брутальности романтика зазвучит еще громче!

Создаем модный образ-2019 с помощью аксессуаров и украшений-38

В завершение добавим модные головные уборы.

Создаем модный образ-2019 с помощью аксессуаров и украшений-41

Экзотические повязки и чалма перекочевали с побережья на улицы мегаполисов!

Создаем модный образ-2019 с помощью аксессуаров и украшений-44

Наталья Зеневич:
Из соломы шляпки канотье. Только сейчас мы их носим не на затылке, а слегка надвигая на лоб. Если добавить к стандартному сочетанию летящего платья голубого, шляпки канотье, будут ультра-модные кроссовки на высокой подошве, тогда мы получаем модный стилистический вариант.

Ольга Денисова:
Если раньше панамки и шляпки – это были аксессуары, которые мы использовали только на берегу моря, в лесу, то сейчас дизайнеры рекомендуют их носить в городе.

Создаем модный образ-2019 с помощью аксессуаров и украшений-47

# Украшения # Мода # Наталья Зеневич # Ольга Денисова

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