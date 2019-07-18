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Сидит, как влитое: подбираем платье по типу фигуры

18 июля 2019 12:19
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Брючный костюм давно поселился в женском гардеробе. Но, как ни крути, классика девичьего образа – изящные платья – приковывают к себе гораздо больше восхищенных взглядов.

Сидит, как влитое: подбираем платье по типу фигуры-1

Как подобрать идеальный фасон по типу фигуры, рассказываем в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Сидит, как влитое: подбираем платье по типу фигуры-4

Девушки бывают разные: «треугольник», «круг», «прямоугольник», «перевернутый треугольник», «песочные часы». Да, сложная геометрическая задача, справиться с которой поможет стилист. Вычислим формулу подходящего платья для каждой из нас.

Сидит, как влитое: подбираем платье по типу фигуры-7

Бытует мнение, что обладательницам низкого роста не рекомендуется носить длинные платья. Так ли это?

Сидит, как влитое: подбираем платье по типу фигуры-10

Анастасия Славута, стилист:
Да, действительно так. Стоит избегать длины макси. Следует обратить внимание на более короткие модели и модели, которые визуально вытягивают силуэт. Если вы хотите поэкспериментировать с принтами, то это должны быть какие-то мелкие, изящные цветочки либо мелкий горошек. Но лучше выбирать вертикальные вырезы.

Сидит, как влитое: подбираем платье по типу фигуры-13

«Перевернутые треугольники». Девушкам с широкими плечами следует отвести внимание от «выдающейся» части тела нарядом с трапециевидной юбкой, скрывающей узкие бедра.

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Сидит, как влитое: подбираем платье по типу фигуры-16

Анастасия Славута:
Это платье за счет своего кроя делает акцент на бедрах и визуально уравновешивает силуэт. Удлиненный рукав и закрытые плечи скорректируют фигуру «перевернутый треугольник».

Сидит, как влитое: подбираем платье по типу фигуры-19

К этим уловкам могут прибегнуть и обладательницы «прямоугольного» телосложения.

Сидит, как влитое: подбираем платье по типу фигуры-22

Анастасия Славута:
Если у вас тип фигуры «треугольник», то вам следует визуально создать объем сверху. В таком случае следует выбирать одежду с объёмными рюшами, декоративными деталями верхней части платья, накладными карманами, объемными рукавами. Платье с достаточно объемным верхом, свободным рукавом и V-образным вырезом подчеркивает грудь, делает акцент на верхней части тела и отвлекает внимание от пышных бедер.

Сидит, как влитое: подбираем платье по типу фигуры-25

Сидит, как влитое: подбираем платье по типу фигуры-27

«Круглые формы» рекомендуется корректировать однотонными моделями. Особенно опасна в этом случае горизонтальная полоска и крупный горох. Использование тонких обтягивающих силуэт тканей – под строгим запретом. Обыгрываем образы по следующим правилам.

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Сидит, как влитое: подбираем платье по типу фигуры-30

Анастасия Славута:
Для модели мы выбрали платье «футляр» и свободную джинсовую куртку, которая визуально скрадывает объемы. Джинсовая куртка заканчивается практически в области талии, чем делает акцент на ней.

Сидит, как влитое: подбираем платье по типу фигуры-33

Второй вариант.

Сидит, как влитое: подбираем платье по типу фигуры-36

Анастасия Славута:
Дополнили платье жакетом расстёгнутым. Линия жакета визуально удлиняет рост, скрадывает объемы, ремешок подчеркивает талию.

Сидит, как влитое: подбираем платье по типу фигуры-39

«Песочные часы». На такую фигуру идеально сядет любое платье. Ничуть не зазорно лишний раз подчеркнуть осиную талию. Выход в свет можно сделать запоминающимся, взяв на заметку совет от модного эксперта.

Сидит, как влитое: подбираем платье по типу фигуры-42

Анастасия Славута:
Обладательницам такого типа фигуры подойдет платье в бельевом стиле свободного кроя, длиной ниже колена, которое подчеркнет хрупкую фигуру. Также это подойдет девушкам высокого роста.

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Сидит, как влитое: подбираем платье по типу фигуры-45

Сидит, как влитое: подбираем платье по типу фигуры-47

Женственность никогда не выйдет из моды. Теперь вы знаете, как привнести ее в свой гардероб.

Сидит, как влитое: подбираем платье по типу фигуры-50

# Платья # Мода # Анастасия Славута

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