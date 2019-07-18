Сидит, как влитое: подбираем платье по типу фигуры

Брючный костюм давно поселился в женском гардеробе. Но, как ни крути, классика девичьего образа – изящные платья – приковывают к себе гораздо больше восхищенных взглядов.

Как подобрать идеальный фасон по типу фигуры, рассказываем в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Девушки бывают разные: «треугольник», «круг», «прямоугольник», «перевернутый треугольник», «песочные часы». Да, сложная геометрическая задача, справиться с которой поможет стилист. Вычислим формулу подходящего платья для каждой из нас.

Бытует мнение, что обладательницам низкого роста не рекомендуется носить длинные платья. Так ли это?

Анастасия Славута, стилист:

Да, действительно так. Стоит избегать длины макси. Следует обратить внимание на более короткие модели и модели, которые визуально вытягивают силуэт. Если вы хотите поэкспериментировать с принтами, то это должны быть какие-то мелкие, изящные цветочки либо мелкий горошек. Но лучше выбирать вертикальные вырезы.

«Перевернутые треугольники». Девушкам с широкими плечами следует отвести внимание от «выдающейся» части тела нарядом с трапециевидной юбкой, скрывающей узкие бедра.



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Анастасия Славута:

Это платье за счет своего кроя делает акцент на бедрах и визуально уравновешивает силуэт. Удлиненный рукав и закрытые плечи скорректируют фигуру «перевернутый треугольник».

К этим уловкам могут прибегнуть и обладательницы «прямоугольного» телосложения.

Анастасия Славута:

Если у вас тип фигуры «треугольник», то вам следует визуально создать объем сверху. В таком случае следует выбирать одежду с объёмными рюшами, декоративными деталями верхней части платья, накладными карманами, объемными рукавами. Платье с достаточно объемным верхом, свободным рукавом и V-образным вырезом подчеркивает грудь, делает акцент на верхней части тела и отвлекает внимание от пышных бедер.

«Круглые формы» рекомендуется корректировать однотонными моделями. Особенно опасна в этом случае горизонтальная полоска и крупный горох. Использование тонких обтягивающих силуэт тканей – под строгим запретом. Обыгрываем образы по следующим правилам. Зелёные стрелки, влажный эффект волос и разножанровый маникюр: делимся модными фишками лета-2019

Анастасия Славута:

Для модели мы выбрали платье «футляр» и свободную джинсовую куртку, которая визуально скрадывает объемы. Джинсовая куртка заканчивается практически в области талии, чем делает акцент на ней.

Второй вариант.

Анастасия Славута:

Дополнили платье жакетом расстёгнутым. Линия жакета визуально удлиняет рост, скрадывает объемы, ремешок подчеркивает талию.

«Песочные часы». На такую фигуру идеально сядет любое платье. Ничуть не зазорно лишний раз подчеркнуть осиную талию. Выход в свет можно сделать запоминающимся, взяв на заметку совет от модного эксперта.

Анастасия Славута:

Обладательницам такого типа фигуры подойдет платье в бельевом стиле свободного кроя, длиной ниже колена, которое подчеркнет хрупкую фигуру. Также это подойдет девушкам высокого роста.



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