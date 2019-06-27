Что обуть мужчинам и детям в жаркую погоду? Показываем модную летнюю обувь

Свежая прохлада даже летом! В моделях мужской летней коллекции «Марко» из перфорированной кожи и дышащих синтетических материалов – это больше не фантастика. Что точно удивит этим летом сильный пол, так это современный декор в виде объёмных пряжек, надписей и даже бахромы. Дизайнеры подчеркнули лидерские позиции неона вызывающими шнурками.

Софья Пчелко, ведущий модельер обувного холдинга «Марко»:

Мужчины тоже любят разнообразие. Поэтому в нашей коллекции вы можете найти все виды популярные сейчас, все конструкции различной цветовой категории.

Спортивная обувь – триумфатор сезона, впрочем, этот статус она подтверждает из года в год. У современного парня есть пара для спортзала, прогулок и экстравагантный вариант для души. Компромисс между спортом и классикой – мокасины, которые удачно впишутся в романтичную обстановку.

Софья Пчелко:

Подошвы выполнены из современных облегчённых материалов. Здесь и ПЭУ-композиции и ЭВА. В нашей коллекции есть обувь линейки и премиум-класса, красивая элегантная обувь для торжественных случаев. Такая обувь на кожаных подошвах у нас представлена в линейке «Премьер».

Реверанс эпохе 90-ых. Фееричное возвращение на улицы мегаполисов сандалей. Именно эта модель оказалась в фокусе всех мировых модных домов в этом сезоне. В коллекциях «Марко» и «Браво» «новинка из прошлого» претерпела модную трансформацию. Неформальная пара с треккинговой подошвой подарит свободу движениям, а образу – вальяжности. Даже такой обуви дизайнеры придали особый лоск. Мужские босоножки универсального чёрного цвета заиграют в паре с костюмом-двойкой.

Маленькие мужчины тоже предпочитают быть в тренде. Холдинг «Марко» исполняет любые детские капризы. Софья Пчелко:

В нашей коллекции мы старались разработать такую обувь, которая максимально удобно фиксировалась бы на стопе с различными регулировками, чтобы ножка дышала и, конечно, хотелось, чтобы она была яркой и интересной.

Там, где взрослые не решаются, мальчишки ни в чём себе не отказывают. Дерзкие принты, разнообразие текстиля, кричащие цвета – в декоре своих черевичек юные сорванцы уступают, разве что, девочкам.

Модные крохи с удовольствием облачаются в принцесс, надев босоножки со стразами, бантами и мерцающими пайетками.

Софья Пчелко:

Широкая линейка моделей у нас представлена для девочек-подростков. Это ещё не взрослая обувь, но тем не менее дети – это одни из самых требовательных наших покупателей. Обувь для них мы разрабатываем тщательно и с большим вниманием. Здесь используем самые экологичные материалы, большие требования к удобству колодок.