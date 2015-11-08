Фотофакт Miss International 2015: красавицы в национальных костюмах

Новости Японии. На неделе в Токио определили победительницу конкурса Miss International 2015. Корону получила 20-летняя красавица Эдимар Мартинес из Венесуэлы ( подробнее здесь ).

Miss International – один из четырех престижных международных конкурсов красоты, которые относятся к высшей категории.

Конкурсы Miss International проводятся ежегодно, начиная с 1960-го года. Чаще всего, семь раз, победу одерживали как раз представительницы Венесуэлы. Пять раз корону Miss International примеряли филиппинки. Трижды победительницами становились участницы из США, Испании, Колумбии, Польши, Австралии и Великобритании.

Напомним, за корону в этом году боролись представительницы 70 стран в возрасте от 18 до 26 лет. Одним из самых зрелищных и запоминающихся событий форума красоты, по традиции, становится дефиле в национальных костюмах. Детали можно рассмотреть на фото.