Символы, несущие добро. Вышиванка достойна выйти за рамки сувенира и стать белорусским брендом

Мировые дизайнеры в этом сезоне расписали нитями наряды и сделали вышиванку трендом. Национальный колорит, ручная работа - уникальность и красота. На высокой неделе моды в Париже публику поразили свободные платья-рубахи и сарафаны славянского стиля с изящной вышивкой.

Белорусский орнамент красовался и на нашей неделе моды. Коллекции дизайнера Ольги Кучеренко всегда отличают новизна и неординарность. На этот раз ей удалось изящно переработать традиционный белорусский костюм и создать невероятно стильные и современные образы.

В этой мастерской на льняных полотнах распускаются васильки и радуют белорусские узоры. Правда, вышивает специальная машина. Рисунок закладывается в компьютер и рождается шедевр.

Лариса Шагарова вышивкой занималась много лет. Но спрос на вышиванку вдохновил на новую технологию, а хобби стало делом жизни.

Белый - чистота, красный - символ жизни, черный - знак земли. Основные цвета белорусского орнамента.

Издавна вышиванка считалась оберегом. А каждый элемент в ней - со своим смыслом.

Ромб и обрамление мечей - это знак солнца, а роза - олицетворение женской красоты.

Вышиванка - это наша гордость и культура. Все её символы несут только добро. Поэтому её возрождение не случайно. Она достойна выйти за рамки сувенира и стать нашим брендом.

Кстати, помимо традиционной геометрии в вышиванке особенно популярны яркие цветочные мотивы. Национальный hand made всегда выглядит эксклюзивно. Свободный крестьянский крой даёт ощущение свободы. А народная одежда универсальная и легко сочетается с разными стилями.