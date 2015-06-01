Платье сына Уилла Смита обсуждают в социальных сетях

Новости США. Необычный имидж Джейдена Смита западная пресса обсуждает давно. 16-летний сын Уилла Смита предпочитает появляться на публике в длинных туниках, юбках и даже платьях. На днях юноша побывал на выпускном своей подруги, актрисы фильма «Голодные игры» Амандлы Стенберг. Его наряд, судя по всему, обсуждать будут еще долго. Платье, кроссовки и пиджак – образ Смита-младшего.



Джейден на выпускном своей подруги

В апреле папарацци запечатлели Джейдена на калифорнийском музыкальном фестивале Coachella примерно в таком же виде.





Джейден в своих социальных сетях не раз говорил о том, что с ним «все нормально», просто он предпочитает одеваться так, чтобы ему «было весело».

Джейден Смит (в соцсетях):

Мне все равно, что думают обо мне окружающие, я хожу в том, в чем мне удобно. Если общественное мнение мешает вам надеть платье или любой другой необычный наряд, задумайтесь, вы живете для себя или для других?





В таком виде Джейден гуляет по городу