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Платье сына Уилла Смита обсуждают в социальных сетях

01 июня 2015 11:51
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Новости США. Необычный имидж Джейдена Смита западная пресса обсуждает давно.

16-летний сын Уилла Смита предпочитает появляться на публике в длинных туниках, юбках и даже платьях.

На днях юноша побывал на выпускном своей подруги, актрисы фильма «Голодные игры» Амандлы Стенберг. Его наряд, судя по всему, обсуждать будут еще долго. Платье, кроссовки и пиджак – образ Смита-младшего.

Платье сына Уилла Смита обсуждают в социальных сетях -1


Джейден на выпускном своей подруги

Платье сына Уилла Смита обсуждают в социальных сетях -3

В апреле папарацци запечатлели Джейдена на калифорнийском музыкальном фестивале Coachella примерно в таком же виде.

Джейден в своих социальных сетях не раз говорил о том, что с ним «все нормально», просто он предпочитает одеваться так, чтобы ему «было весело».

Платье сына Уилла Смита обсуждают в социальных сетях -6

Джейден Смит (в соцсетях):
Мне все равно, что думают обо мне окружающие, я хожу в том, в чем мне удобно. Если общественное мнение мешает вам надеть платье или любой другой необычный наряд, задумайтесь, вы живете для себя или для других?


В таком виде Джейден гуляет по городу

Современная мода давно расширила границы мужской одежды. Так пиджак – это не только атрибут офисного костюма и делового образа, но еще и самостоятельная единица гардероба настоящего джентльмена.

Как оставаться настоящим джентльменом в любой ситуации? Советы профессионалов – в сюжете.

# Фотофакт # Мода # Звезды # Джейден Смит # Уилл Смит

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