Платье сына Уилла Смита обсуждают в социальных сетях
Новости США. Необычный имидж Джейдена Смита западная пресса обсуждает давно.
16-летний сын Уилла Смита предпочитает появляться на публике в длинных туниках, юбках и даже платьях.
На днях юноша побывал на выпускном своей подруги, актрисы фильма «Голодные игры» Амандлы Стенберг. Его наряд, судя по всему, обсуждать будут еще долго. Платье, кроссовки и пиджак – образ Смита-младшего.
Джейден на выпускном своей подруги
В апреле папарацци запечатлели Джейдена на калифорнийском музыкальном фестивале Coachella примерно в таком же виде.
Джейден в своих социальных сетях не раз говорил о том, что с ним «все нормально», просто он предпочитает одеваться так, чтобы ему «было весело».
Джейден Смит (в соцсетях):
Мне все равно, что думают обо мне окружающие, я хожу в том, в чем мне удобно. Если общественное мнение мешает вам надеть платье или любой другой необычный наряд, задумайтесь, вы живете для себя или для других?
В таком виде Джейден гуляет по городу
Современная мода давно расширила границы мужской одежды. Так пиджак – это не только атрибут офисного костюма и делового образа, но еще и самостоятельная единица гардероба настоящего джентльмена.
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