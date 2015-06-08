Пляжная мода 2015: женственно, эффектно и по-летнему

Морские купания, прогулки босиком и солнечные ванны. Самое время выбрать купальник и провести свой отдых ярко. Дизайнеры в этом сезоне с радостью превращают пляж в подиум и убеждают, что загорать можно красиво.

Они отправляют нас в тропики и прекрасный райский сад с экзотическими бабочками и цветами.

Экзотические принты - один из главных хитов купальников 2015 года. Женственно, эффектно и по-летнему здорово.

Морская тема - вечный жанр летней моды. Комбинация белых, синих, красных цветов и полоска - показатель отличного вкуса.

Дизайнеры экспериментируют с деталями: делают морские завязки в купальниках в виде морских верёвок и шнуров, украшают низ металлическими планками, цепочками и бусинами.