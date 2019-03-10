Какие открытки своими руками в тренде и особенно нравятся девушкам? Рассказывают мастера по хендмейду

Новости Беларуси. Юлия и Надежда из тех, кто создает открытки своими руками, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это увлечение уже давно переросло из просто хобби в ремесло, которому обучают всех, кто хочет делать небанальные комплименты. Как правило, выпускают шедевры очень ограниченным тиражом – до полусотни, а на создание каждого уходит до нескольких часов – всё зависит от задумки автора и материалов.

Юлия Невмержицкая, художник:

Сейчас открытки стали пользоваться невероятной популярностью, потому что все-таки хочется прикоснуться к этой шершавой бумаге. Сейчас появилось большое количество видов бумаги, на которой делается рисунок.



Надежда Алёхина, ремесленник:

Я использую бумагу. Сейчас уже немного отошли от скрапбукинга и больше занялись деревом, лазерной резкой. Наши открытки имеют деревянный элемент. Мы его расписываем вручную. И какая-то лаконичная надпись.

Мы привносим свое. Формируем спрос на какие-то модные позиции, как нам кажется. Но в то же время ту же восьмерку мы оставили, потому что классика – она и есть классика. И для большинства мужчин, которые покупают, это более понятно. Бумажные открытки снова в моде? О тенденциях и этикете рассказывают представители Белпочты и типографии

А вот эту, например, купит скорее девушка.

Еще один тренд открыток, созданных к самому весеннему празднику, – пастельные оттенки. Нежнее акварели лепестки на бумаге ничем не напишешь. Юлия Невмержицкая придумывает сюжет и кистью выводит его на бумаге. К моменту окончания интервью на белом листе оживет протея – цветок не наших широт, но он уверенно захватывает любовь художников и покупателей.

Юлия Невмержицкая:

Пик популярности какого-то растения. Пион – мне кажется, несколько лет это самый настоящий тренд, который держится до сих пор. Сейчас на смену пришли гиацинты – сейчас все утонули в гиацинтах.

Надежда Алёхина:

Это не только бумага, какая-то картинка. Когда туда добавляется кружево, какие-то цветочки, декор, бусинки, пуговки… И такая открытка – уже произведение искусства.