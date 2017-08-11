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«Любить себя и своё тело нужно»: Instagram-обзор первой белорусской модели plus-size – Кати Жарковой

11 августа 2017 13:35
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Новости Беларуси. В начале августа в Австралии разгорелся скандал из-за того, что на показе коллекции купальников дефилировали модели plus-size. Некоторые эксперты утверждали, что девушки с такими фигурами пропагандируют нездоровый образ жизни и безответственно это демонстрировать. Многие наоборот встали на сторону моделей.

Как на данный вопрос смотрят Елена Троицкая – директор-художественный руководитель Национальной школы красоты и «Мисс Беларусь 2008» Ольга Хижинкова мы уже писали – здесь подробнее.

В нынешнем выпуске рубрики Instagram-обзор мы посмотрели, чем со своими подписчиками делится самая известная plus-size модель из Беларуси – Катя Жаркова. Она ведет здоровый образ жизни, воспитывает дочь, вдохновляет и мотивирует своих читателей любить себя и становиться лучше. 

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Катя Жаркова

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