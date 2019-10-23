Шапка-бини, шляпы и кепи. Выбираем модный женский головной убор

Солнце еще «в зените», бабье лето – на пике. Но морозы уже готовы объявить охоту «за головами». Модное ассорти из головных уборов не только радует взор, но и заставляет глаза разбегаться. За помощью в выборе обратимся к фэшн-гиду.

Анна Васильева, стилист:

В этом сезоне актуальны разнообразные модели, формы и цвета. Очень актуальной является шапка-бини. Она характеризуется именно объемом в верхней части, она может быть с отворотом либо без.

Приобретая эту шапку, вы можете сочетать абсолютно с любой верхней одеждой. Она подходит всем типам женщин.

Кепи! Возвращение легенды в гардеробы! Мужского кроя гаврош добавит вальяжности в образ. А неотъемлемый элемент военной формы прошлого столетия нынче должен быть у самых продвинутых модниц.

А-ля фуражки украшают даже звездные головы. Картуз – союзник любого выхода в свет.

Анна Васильева:

Не менее актуальными в этом сезоне являются классические шляпы с полями. Это может быть жокейка, либо шляпка-клош, которая была очень актуальна в 20-ые годы. Нужно помнить, что девушкам с крупным лицом подходят более широкие поля, а миниатюрным девушкам – небольшие поля.

В минувшем сезоне глянец покорили панамы. Характерный аксессуар продолжает удивлять своей самодостаточностью.

Анна Васильева:

Очень интересной моделью этого сезона можно назвать кепку-бейсболку, она может быть декорирована вуалью либо просто в шерстяном исполнении. Молодым девушкам можно выбирать такие более веселые, разноцветные и украшенные декорированными камнями. Женщинам более зрелого возраста желательно останавливаться на более спокойных тонах.

Французский шик – лейтмотив этой осени. Береты классические и ультрасовременные, будто выкованные из стали – из прошлого в будущее. Беспроигрышный вариант, чтобы оказаться в центре внимания.

Остаться незамеченной исключено и в женственной чалме.

А вот фишкой повседневного лука может стать трикотажная повязка.

Анна Васильева:

Любительницам меховых шапок нужно знать, что в этом году неактуально сочетать меховой головной убор с шубами. Лучше сочетать эти меховые изделия по отдельности.

Разножанровые фактуры и декор – главные инструменты дизайнеров. Мастерство изготовления изделия напрямую влияет на качество носки. Юлия Рысь, владелица магазина головных уборов:

Нужно смотреть состав, чтобы в изделии присутствовали, все-таки, натуральные материалы. Пугаться смешанных составов не нужно. Акрил, полиэстер, эластан – это все создано новыми технологиями для того, чтобы нам было с вами комфортно, чтобы вещи нам служили долго. Все шапочки стираются руками, а кепи подлежат химчистке.