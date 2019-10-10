Что обуть этой осенью? Показываем новую коллекцию «Марко» для всей семьи

Осень разукрашивает пейзажи, придает особую романтику отношениям и привносит яркие краски в повседневную жизнь. А для юных сорванцов и лужи – увлекательный перформанс. На страже детского здоровья и красоты – обувной холдинг «Марко».

Модным новинкам не страшны капризы погоды, а значит они с легкостью пройдут проверку на прочность. Натуральные материалы, надежность конструкций позволит любознательным непоседам совершать свои маленькие открытия.

Вероника Бельская, стилист:

Цвета, текстуры – все соединено в одном гармоничном образе для детей. Фурнитура, которая подчеркивает, все-таки, еще юный возраст девочек, делает их просто принцессами.

Цветовая гамма детской линейки для мальчиков полностью соответствует цветам сезона. Обувь не лишена индивидуальности и изюминки, что подчеркивают яркие шнурки либо особое строение подошвы.

Ветер перемен заглянул и в женский гардероб. Популярные не первый год грубые ботинки, в этом сезоне стали еще брутальнее. Цепи, заклепки и пряжки: бунтарский дух – вызов серым будням.

В обуви «Марко» встречаем первый снег. Подчеркнут образ снежной королевы главные герои осени – белые сапожки с хрустальным каблучком от бренда «Браво».

Елизавета Логвина, стилист:

Акцентной деталью женской обуви являются сложные замысловатые формы каблуков. Например, толстые устойчивые с дополнительными элементами, бочонки, трапециевидные и скошенные каблуки.

Не сходят с городских подиумов и ботильоны. Благородная классика заиграла по-новому с трендовыми фишками сезона – надписями.

Нюдовые оттенки от кремового, карамельного до молочного шоколада покорили женственные тотал-луки.

Провокационный кошачий принт этой осенью утвердил свои позиции.

Елизавета Логвина:

Свою женственность любая женщина может подчеркнуть с помощью утонченной и элегантной формы обуви с заостренным носиком.

Абсолютным модным направлением являются глубокие, сочные осенние цвета, выполненные с помощью монохромных сочетаний и различных цветочных аппликаций.

Осень – время проявить мужской характер. Напористость и уверенность читается в обуви «Марко». В этом сезоне дизайнеры «увидели» классику в новом амплуа. Смелые решения гарантируют перемены.

Елизавета Логвина:

Классические варианты моделей в базовом цвете, не лишенные изюминки в виде интересного цветового акцента на подошве.

Легкость движений отражает линейка кэжуал. Особенностью этой модели является сочетание различных фактур материала натуральной кожи и градиент.